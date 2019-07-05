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Политика
Выборы мэра Новосибирска – 2019

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся строитель и любитель рыбалки

Самовыдвиженец Анатолий Бабаев служил в Кремлевском полку, а сейчас на пенсии

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Анатолий Бабаев стал уже шестым новосибирцем, который претендует на кабинет в здании на Красном проспекте, 34

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся очередной, уже шестой претендент. Документы в избирком подал самовыдвиженец, пенсионер Анатолий Бабаев. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

Информация о выдвижении Бабаева появилась на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии днем 5 июля.

Анатолию Бабаеву 67 лет. Родился в Новосибирске, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени Куйбышева (ныне Сибстрин). Служил в Кремлевском полку. Почти всю жизнь работал в сфере строительства. Согласно данным Контур.Фокус, является учредителем ООО «Сол», которое в свою очередь принадлежит бывшему главе группы «ПТК-30» Антону Коновалову.

«Люблю рыбалку, кто же ее не любит?! А вот охоту не люблю, животных жалко. По грибы сходить, в хоккей поиграть [люблю]. <…> Опыта выдвигаться у меня не было, но я привык быть на людях. Общаться с людьми мне не сложно. Понимаю, что шансов мало, но хотелось бы. Ни к какой партии не принадлежу, а именно как нормальный новосибирец, который болеет за своё дело», — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Бабаев.

Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысяч подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз».

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КОММЕНТАРИИ (14)

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5 июл 2019 в 16:27

«Люблю рыбалку, кто же ее не любит?!"

я не люблю.
что за чушь?

политтехнолог Кащеев
5 июл 2019 в 16:27

Операция массовка. Задача - аспылить протестные голоса.

5 июл 2019 в 16:38

Ребята. а для чего все это? Для иллюзии выбора или для освоения предвыборного фонда. До сих пор реального кандидата не вижу. Локоть, оказанного доверия не оправдал. Имея за собой лобби в виде КПРФ мог бы добиться больше, в том числе и на уровне федерального законодательства. Возможно его партия давно уже на все "забила".
Действующие или бывшие из сложившейся номенклатуры далеко не вариант. Там нет тех людей, которые могли бы коренным образом изменить ситуацию в городе. И не надо рассказывать про грамотных хозяйственников и прочее прочее.
Пора вводить графу против всех. Да, организация выборов будет стоить дороже, но чем дальше, тем все как-то неопределенно.
Человек, не отделяйся от коллектива, коллектив этого не любит. Господа-товарищи, пришло время определиться кто для вас коллектив и соответственно вы с нами или против нас.