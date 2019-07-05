На выборы мэра Новосибирска выдвинулся строитель и любитель рыбалки

Анатолий Бабаев стал уже шестым новосибирцем, который претендует на кабинет в здании на Красном проспекте, 34
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
На выборы мэра Новосибирска выдвинулся очередной, уже шестой претендент. Документы в избирком подал самовыдвиженец, пенсионер Анатолий Бабаев. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.
Информация о выдвижении Бабаева появилась на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии днем 5 июля.
Анатолию Бабаеву 67 лет. Родился в Новосибирске, окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени Куйбышева (ныне Сибстрин). Служил в Кремлевском полку. Почти всю жизнь работал в сфере строительства. Согласно данным Контур.Фокус, является учредителем ООО «Сол», которое в свою очередь принадлежит бывшему главе группы «ПТК-30» Антону Коновалову.
«Люблю рыбалку, кто же ее не любит?! А вот охоту не люблю, животных жалко. По грибы сходить, в хоккей поиграть [люблю]. <…> Опыта выдвигаться у меня не было, но я привык быть на людях. Общаться с людьми мне не сложно. Понимаю, что шансов мало, но хотелось бы. Ни к какой партии не принадлежу, а именно как нормальный новосибирец, который болеет за своё дело», — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Бабаев.
Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысяч подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз».