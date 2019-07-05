На выборы мэра Новосибирска выдвинулся строитель и любитель рыбалки

Сucumber 5 июл 2019 в 16:38

Ребята. а для чего все это? Для иллюзии выбора или для освоения предвыборного фонда. До сих пор реального кандидата не вижу. Локоть, оказанного доверия не оправдал. Имея за собой лобби в виде КПРФ мог бы добиться больше, в том числе и на уровне федерального законодательства. Возможно его партия давно уже на все "забила".

Действующие или бывшие из сложившейся номенклатуры далеко не вариант. Там нет тех людей, которые могли бы коренным образом изменить ситуацию в городе. И не надо рассказывать про грамотных хозяйственников и прочее прочее.

Пора вводить графу против всех. Да, организация выборов будет стоить дороже, но чем дальше, тем все как-то неопределенно.

Человек, не отделяйся от коллектива, коллектив этого не любит. Господа-товарищи, пришло время определиться кто для вас коллектив и соответственно вы с нами или против нас.