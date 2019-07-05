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Новосибирец умер после укуса клеща

Врачи зафиксировали первую смерть от клещевого энцефалита за это лето

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Медикам не удалось спасти жителя Новосибирской области, которого укусил клещ, — мужчина не был привит 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Минздрав Новосибирской области сообщил о первом летальном случае из-за клещевого энцефалита за это лето — всего же клещи укусили более 12 тысяч жителей.

«От клещевого вирусного энцефалита зарегистрирован один летальный исход среди взрослого населения (мужчина), который не был привит от этой инфекции», — сообщили сегодня корреспонденту НГС в региональном минздраве.

В инфекционной больнице не смогли оперативно пояснить, в каких обстоятельствах жителя укусил клещ — в парке Новосибирска или далеко за городом.

Это первая смерть из-за энцефалита в 2019 году. Ранее из-за укусов энцефалитных клещей десяткам новосибирцев пришлось лечь в больницу — несколько пациентов оказались в реанимации, но они были в стабильном состоянии.

По информации министерства здравоохранения, с апреля, когда начинается клещевой сезон, к врачам обратились более 12,6 тысяч укушенных новосибирцев. В новосибирском Роспотребнадзоре уточнили, что большая часть покусов регистрируется на территории Искитимского, Ордынского, Колыванского, Тогучинского, Черепановского, Карасукского, Маслянинского, Мошковского районов, а также Бердска и Новосибирска.

Роспотребнадзор отметил, что в этом году привито более 232 тысяч человек, всего же от энцефалита поставят прививки 290 тысячам жителей.

«Иммунизация считается эффективной мерой профилактики. Прививки проводятся круглогодично, но обращаем внимание, что прививки необходимо провести за 2 недели до посещения территории риска», — предупредили в ведомстве.

В разгар клещевого сезона супруга известного новосибирского политика Виктора Толоконского и доктор медицинских наук Наталья Толоконская опубликовала пост, где «разоблачила» действие укусов клещей на сибирского жителя (по её мнению, клещи ему не вредны) и посоветовала гомеопатические лекарства. По просьбе НГС новосибирский вирусолог Маргарита Романенко ответила на пост врача и жены политика Натальи Толоконской — она призвала не слушать советы врача, а делать прививки от клещей. После волны возмущения Толоконская удалила скандальный пост.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (1)

5 июл 2019 в 15:11

Уж сколько про прививки говорят.. глупая смерть же.