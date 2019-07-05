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Новосибирцы за один день собрали 200 килограммов вещей для жителей Иркутской области

Кроме одежды жители города принесли моющие средства и постельное бельё в Дом ветеранов

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Собранную гуманитарную помощь отправят в Иркутскую область не позднее 12 июля

Фото: Зойирхон Акрамов

За день работы пункта приёма гуманитарной помощи в Доме ветеранов новосибирцы собрали два центнера вещей и моющих средств для затопленной Иркутской области.

«В первый день работы пункта приема гуманитарной помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области откликнулись 20 человек и 1 организация. Среди предоставленной в пункт гуманитарной помощи — предметы одежды (75 кг) и обуви (8 кг), постельное белье (88 кг), моющие средства (40 кг)», — сообщили корреспонденту НГС на запрос в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Пункт приёма гуманитарной помощи в Доме ветеранов открылся накануне, 4 июля. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

«В соответствии с поручением губернатора собранная гуманитарная помощь будет направлена в Иркутскую область министерством транспорта региона совместно с МЧС не позднее 12 июля 2019 года», — говорится в ответе министерства.

В начале недели губернатор Андрей Травников распорядился оказать помощь жителям пострадавших от паводка районов Иркутской области. Позднее на помощь пострадавшим от паводков отправились военные вертолеты из Новосибирска.

Новосибирцы, застрявшие в Тулуне из-за затопленной федеральной трассы, рассказывали НГС о том, как они провели три дня в городе, пострадавшем от стихии.

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КОММЕНТАРИИ (41)

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5 июл 2019 в 15:45

Сверхдержава собирает вещи для Иркутска по сусекам... Зато собору Парижской Бога Матери пообещали пожертвовать €1 млрд. Даже добавить нечего.

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5 июл 2019 в 15:47

Лиж бы логотипы Едра не наклеили!((
Тулун- это не Сирия и не Венесуэла!((

Православный торчок
5 июл 2019 в 15:42

Сделали бы в каждом районе такие пункты сбора. Не у всех есть время и возможность ездить в центр.