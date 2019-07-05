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Новосибирский микрорайон начал зарабатывать деньги на раздельном сборе мусора

За два месяца УК в Ленинском районе получила только за макулатуру больше 10 тысяч рублей

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Во многих дворах Новосибирска тоже установлены контейнеры для раздельного сбора мусора: большие металлические для стекла и сетчатые для пластика

Фото: Алёна Истомина / НГС

Новосибирский микрорайон «Ясный берег» предложил жителям разделять мусор и сдавать его на переработку — с мая только на макулатуре удалось заработать 10,8 тысячи рублей.

Как рассказали в компании «Город-парк», которая управляет микрорайоном, разделять мусор здесь начали с мая. На территории установили большие, объёмом 120 л, баки для металла, пластика и стекла и для бумаги и картона. Вывозом этих категорий мусора занимаются разные компании: «Полимер Рецикл Н» и экопроект «Зелёный Город» соответственно.

«"Зеленый город" проводит первичную обработку макулатуры на своих площадках и передаёт заводам-партнёрам в переработку, [а они] изготавливают туалетную бумагу, пористый картон», — рассказал корреспонденту НГС исполнительный директор компании-застройщика микрорайона «АКВА СИТИ» (аффилирована с УК «Город-парк») Владислав Бурмистров.

За два месяца в микрорайоне удалось раздельно собрать более 60 куб. м смешанного мусора из стекла, пластика и металла и около 50 куб. м бумаги и картона. 

За макулатуру, как подсчитали в «Городе-парке», к концу июня без учёта налогов компания получила 10 835 рублей. Как ими распорядиться, компания решит совместно с советами домов и инициативной группой микрорайона, которая занимается вопросом раздельного сбора отходов.

В прошлом году одна из городских компаний по вывозу мусора начала устанавливать во дворах большие контейнеры для раздельного сбора отходов — всего в городе, по словам бизнесменов, уже установлено больше тысячи таких контейнеров. 

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КОММЕНТАРИИ (7)

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5 июл 2019 в 15:02

Давайте считать. Килограмм макулатуры принимают сейчас примерно по 5 руб. В кубе оной (возьмём вес бумаги россыпью, обработанная тяжелее процентов на 20) примерно 400 кг. 50 кубов. Ой-вей, какая сумма интересная получается...

5 июл 2019 в 14:47

Все хорошо, но решетчатые ящики для сбора выглядят ужасно неопрятно(( эстетика где? А у кого-то из окна видно..

Кеша
5 июл 2019 в 14:39

В Советском союзе и макулатуру, и металл и стекло собирали. Потом нам всем сказали, что это все ерунда и никому не нужно, и что пластик вот вершина прогресса. А теперь раздельный сбор и утилизацию выдают за западное ноу-хау. Граждане, очнитесь, все это было в нашей стране еще 50 лет назад. Только нам власти сказали, что все это не нужно и уничтожили в городах всю сеть приема стекла, бумаги и металла.