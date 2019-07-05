Новосибирский микрорайон начал зарабатывать деньги на раздельном сборе мусора

Как рассказали в компании «Город-парк», которая управляет микрорайоном, разделять мусор здесь начали с мая. На территории установили большие, объёмом 120 л, баки для металла, пластика и стекла и для бумаги и картона. Вывозом этих категорий мусора занимаются разные компании: «Полимер Рецикл Н» и экопроект «Зелёный Город» соответственно.

Новосибирский микрорайон «Ясный берег» предложил жителям разделять мусор и сдавать его на переработку — с мая только на макулатуре удалось заработать 10,8 тысячи рублей.

«"Зеленый город" проводит первичную обработку макулатуры на своих площадках и передаёт заводам-партнёрам в переработку, [а они] изготавливают туалетную бумагу, пористый картон», — рассказал корреспонденту НГС исполнительный директор компании-застройщика микрорайона «АКВА СИТИ» (аффилирована с УК «Город-парк») Владислав Бурмистров.

За два месяца в микрорайоне удалось раздельно собрать более 60 куб. м смешанного мусора из стекла, пластика и металла и около 50 куб. м бумаги и картона.

За макулатуру, как подсчитали в «Городе-парке», к концу июня без учёта налогов компания получила 1 0 835 рублей. Как ими распорядиться, компания решит совместно с советами домов и инициативной группой микрорайона, которая занимается вопросом раздельного сбора отходов.



В прошлом году одна из городских компаний по вывозу мусора начала устанавливать во дворах большие контейнеры для раздельного сбора отходов — всего в городе, по словам бизнесменов, уже установлено больше тысячи таких контейнеров.

