5 июля пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.40
eur 71.54
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.40
eur 71.54

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Автоинспекторы устроят тотальную проверку на дорогах Новосибирска

Проверки водителей на трезвость начинаются уже сегодня

Поделиться

1 277
18 Обсудить

До утра понедельника, 8 июля, экипажи ДПС планируют тормозить всех без исключения 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в предстоящие выходные автоинспекторы будут особенно тщательно искать нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.

«С 9:00 5 июля до 9:00 8 июля проводится операция "Нетрезвый водитель". По указанию начальника ГИБДД по Новосибирской области и начальника ГИБДД по Новосибирску. Будут тотальные проверки на улицах города. Всех водителей будут проверять на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Он добавил, что в среднем за сутки автоинспекторы ловят от четырех до семи нетрезвых водителей.

Согласно ст. 264 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

На прошлой неделе на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ГИБДДрейд

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (18)

5 июл 2019 в 14:08

Спасибо что предупредили, сегодня пьяным не поеду.

пчела Майя
5 июл 2019 в 14:08

умники, вы ещё карту ловушек своих выложите сюда

старая добрая девятка
5 июл 2019 в 14:20

много было бухих которые вопреки всяко здравой логики разворачивались поперёк едущим ??? На мосту Винаповском ... где Бахетле ... Убивая тем самым ни вчём неповинных людей, едущих прямо по своей главной на свой зелёный.

много бухих ? что стартуя перед поворотом с крайней правой полосы ( у бордюра ) в самом повороте перестраиваются в среднюю - тараня того кто не меняет полосы изначального движения ???
( подставляя свои бока тем кто изначально ехал по средней и также весь поворот не менял средней полосы ) - перекрёсток Аникина выезд к Винаповскому мосту ( поворот в сторону Оловяшки )

не помню из них НИ ОДНОГО ...

( речь не о том что не нужно откровенно бухих лишать прав для начала на пару месяцев )

Речь о том, что изначально не задаются истинным источником проблем.
СКОТСКИМ ОТНОШЕНИЕМ К ОКРУЖАЮЩИМ.

( сильно уменьшилось дэбилов с колхоз турба светом- "вырвиглаз" !? ... Как слепили дегенераты, так и продолжают. Меньше не становится. )

Доблестному ГИБДД есть дело до обозначенных мною моментов ?
Правильно.

Нет.
( щас ещё молча минусов понаставят какие ни будь умники без намёка на обоснование )