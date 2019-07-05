Автоинспекторы устроят тотальную проверку на дорогах Новосибирска

До утра понедельника, 8 июля, экипажи ДПС планируют тормозить всех без исключения
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в предстоящие выходные автоинспекторы будут особенно тщательно искать нетрезвых водителей.
В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.
«С 9:00 5 июля до 9:00 8 июля проводится операция "Нетрезвый водитель". По указанию начальника ГИБДД по Новосибирской области и начальника ГИБДД по Новосибирску. Будут тотальные проверки на улицах города. Всех водителей будут проверять на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
Он добавил, что в среднем за сутки автоинспекторы ловят от четырех до семи нетрезвых водителей.
Согласно ст. 264 КоАП РФ, если водитель в нетрезвом состоянии поранит человека, ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
На прошлой неделе на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.