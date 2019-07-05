Автоинспекторы устроят тотальную проверку на дорогах Новосибирска

Новосибирская ГИБДД объявила о том, что в предстоящие выходные автоинспекторы будут особенно тщательно искать нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции рассказали, что поводом для тотальной проверки на трезвость послужили участившиеся случаи ДТП с пьяными водителями.

«С 9:00 5 июля до 9:00 8 июля проводится операция "Нетрезвый водитель". По указанию начальника ГИБДД по Новосибирской области и начальника ГИБДД по Новосибирску. Будут тотальные проверки на улицах города. Всех водителей будут проверять на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.