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Энергетики нашли изъяны в трубах на Коммунальном мосту

По этим трубам через Обь идёт тепло к тысяче зданий на правом берегу Оби

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Ремонт теплотрассы внутри моста обойдётся в 140 миллионов рублей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сибирская генерирующая компания запланировала ремонт теплотрассы, проложенной в теле Коммунального моста — ремонт запланирован на 2020 год.

«Сейчас разработанные планы проходят согласование. Коммунальный мост — в приоритете. Все ограничения и метод ремонта будут предусмотрены проектом производства работ, он будет утвержден в следующем году. В любом случае мы будем стараться минимизировать неудобства для жителей. В таких случаях для обеспечения ГВС разрабатывается резервная схема. Предполагается, что ремонтировать теплотрассу будем снизу», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

Этой весной энергетики уже провели акустическую томографию теплотрассы на мосту. «По ее результатам выявлены участки с утонением стенки стальной трубы до предельного уровня и "нулевым остаточным ресурсом". Динамика дефектов и состояние металла говорит о том, что для предупреждения возможных аварийных ситуаций требуется капитальный ремонт тепломагистрали», — рассказали в СГК. 

Ожидается, что на теплотрассу под Коммунальным мостом потратят 140 миллионов рублей.

Эта теплотрасса введена в эксплуатацию в 1960 году (сам мост открыт в 1955 году. — Прим. ред.). Она состоит из пяти трубопроводов диаметром 700 мм и протяженностью 934 м. Через теплотрассу под Коммунальным мостом к отоплению от ТЭЦ-2 подключены дома в Центральном округе Новосибирска и значительная часть Октябрьского района. Также теплотрасса используется для резервирования между зонами теплоснабжения ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. 

«Отключение трубопровода в случае аварии может привести к ограничению теплоснабжения более тысячи зданий — жилых домов, социальных объектов, учреждений», — отмечают в компании.

В апреле этого года генеральный директор СГК Степан Солженицын рассказывал, какие участки приоритетны для замены тепловых сетей в Новосибирске в этом году.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (12)

5 июл 2019 в 15:21

Так и пишите что мост надо закрывать для ремонта когда постоят рядом платный.

Мертвые не умирают
5 июл 2019 в 15:22

Ну все мост закроют

Фото пользователя
5 июл 2019 в 16:22

там весь мост надо ремонтировать. Опоры освещения в ужасном состоянии. Опоры моста рушатся. Надо сразу все делать. А то сначала трубы поменяют, а потом все остальное. как обычно