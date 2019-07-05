Энергетики нашли изъяны в трубах на Коммунальном мосту

«Сейчас разработанные планы проходят согласование. Коммунальный мост — в приоритете. Все ограничения и метод ремонта будут предусмотрены проектом производства работ, он будет утвержден в следующем году. В любом случае мы будем стараться минимизировать неудобства для жителей. В таких случаях для обеспечения ГВС разрабатывается резервная схема. Предполагается, что ремонтировать теплотрассу будем снизу», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

Этой весной энергетики уже провели акустическую томографию теплотрассы на мосту. «По ее результатам выявлены участки с утонением стенки стальной трубы до предельного уровня и "нулевым остаточным ресурсом". Динамика дефектов и состояние металла говорит о том, что для предупреждения возможных аварийных ситуаций требуется капитальный ремонт тепломагистрали», — рассказали в СГК.

Ожидается, что на теплотрассу под Коммунальным мостом потратят 140 миллионов рублей.

Эта теплотрасса введена в эксплуатацию в 1960 году (сам мост открыт в 1955 году. — Прим. ред.). Она состоит из пяти трубопроводов диаметром 700 мм и протяженностью 934 м. Через теплотрассу под Коммунальным мостом к отоплению от ТЭЦ-2 подключены дома в Центральном округе Новосибирска и значительная часть Октябрьского района. Также теплотрасса используется для резервирования между зонами теплоснабжения ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

«Отключение трубопровода в случае аварии может привести к ограничению теплоснабжения более тысячи зданий — жилых домов, социальных объектов, учреждений», — отмечают в компании.