За гостиницей «Центральная» откроются кафе с испанским «хворостом», супами и лапшой

Гастрономическая улица за гостиницей «Центральная» в центре Новосибирска, которая начала работать на минувших выходных, на следующей неделе должна пополниться новыми проектами.



Точку под названием Amigo Churos здесь открывает ресторатор Григорий Морозов (Schulz, Old Pub, FRY). В павильоне будет всего два блюда — бельгийский картофель и испанский десерт чуррос, то есть палочки сладкого теста, жаренные во фритюре и немного напоминающие хворост. Порция будет стоить около 100 рублей.

«Чуррос и фри вместе, потому что оба эти блюда готовятся во фритюре, у них похожая концепция подачи — "в кульке", некоторые из топпингов, которые будут предлагаться, хорошо сочетаются как с чурроос, так и с картофелем», — объяснил корреспонденту НГС Григорий Морозов причину соединения двух блюд разных кухонь в одной концепции.