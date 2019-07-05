За гостиницей «Центральная» откроются кафе с испанским «хворостом», супами и лапшой

Галерея павильонов протянулась вдоль всего здания гостиницы со стороны Первомайского сквера
Фото: Стас Соколов / НГС
Гастрономическая улица за гостиницей «Центральная» в центре Новосибирска, которая начала работать на минувших выходных, на следующей неделе должна пополниться новыми проектами.
Точку под названием Amigo Churos здесь открывает ресторатор Григорий Морозов (Schulz, Old Pub, FRY). В павильоне будет всего два блюда — бельгийский картофель и испанский десерт чуррос, то есть палочки сладкого теста, жаренные во фритюре и немного напоминающие хворост. Порция будет стоить около 100 рублей.
«Чуррос и фри вместе, потому что оба эти блюда готовятся во фритюре, у них похожая концепция подачи — "в кульке", некоторые из топпингов, которые будут предлагаться, хорошо сочетаются как с чурроос, так и с картофелем», — объяснил корреспонденту НГС Григорий Морозов причину соединения двух блюд разных кухонь в одной концепции.
Сразу две точки открывают здесь создатели сети вьетнамских закусочных Pho. Кроме ещё одного Pho за «Центральной» на следующей неделе должна начать работу микропиццерия piccolino. Как рассказали в компании, это будет классическая кругла пицца на тонком тесте из итальянской муки, которая будет продаваться как кругами, так и кусочками.
Другими новыми проектами в ресторанном дворике станут точка Wok in Wall с лапшой и заведение Fast Soup, предлагающее супы.
Первые точки на гастрономической улице (так её называют создатели из компании «Мария-Ра», которой принадлежит «Центральная». — Прим. ред.) начали работать в минувшие выходные. Сейчас здесь уже открыты бар Crafty Radler c пивом и коктейлями на его основе, «Чум-Чум» с бургерами и летняя площадка кальянной Shape.