5 июля пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.40
eur 71.54
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.40
eur 71.54

Все новости

Все новости
Образование

Новосибирский вуз отдал 11 стен под роспись уличным художникам

Стены распишет команда из 17 граффитистов

Поделиться

1 928
7 Обсудить

Граффити будут рисовать художники со всей страны

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский государственный технический университет договорился с уличными художниками о росписи 570 квадратных метров стен. Раскрашивать их будут с 27 июля по 5 августа.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов, темой рисунков станет научная тематика. Всего планируется создать 11 масштабных граффити.

«Участниками мероприятия стали 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Стены НЭТИ украсят муралы Марины Ягоды, Ивана Найнти, Светланы Соловьёвой и других известных в России мастеров этого жанра. Некоторые участники будут работать над своими композициями в командах. Проводится также набор волонтеров, желающих поработать красками под руководством опытных мастеров», — рассказал Юрий Лобанов.

Руководители проекта считают, что после ребрендинга, в результате которого университет включил в своё название аббревиатуру НЭТИ, он не может выглядеть скромно и уныло и должен стать ярким, необычным и привлекающим внимание.

«Кроме того, наш кампус почти наверняка станет точкой притяжения городских активностей во время Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Задача НГТУ НЭТИ — стать лицом города, показать его необычным, креативным и современным», — рассказала одна из руководителей проекта, начальник Управления информационной политики НГТУ Зоя Сергеева.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НГТУграффити

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (7)

)))
5 июл 2019 в 12:51

Как крашенные стены будут способствовать качеству обучения, либо научным изысканиям? Есть примеры?

Волька
5 июл 2019 в 12:44

Уважаемый НГС, у вас реально перебор с новостями про НГТУ. Не превращайтесь, пожалуйста, в студенческую газету!

кто
5 июл 2019 в 13:04

Это чтобы не делать ремонт снаружи?