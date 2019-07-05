Новосибирский вуз отдал 11 стен под роспись уличным художникам

«Участниками мероприятия стали 17 художников из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Стены НЭТИ украсят муралы Марины Ягоды, Ивана Найнти, Светланы Соловьёвой и других известных в России мастеров этого жанра. Некоторые участники будут работать над своими композициями в командах. Проводится также набор волонтеров, желающих поработать красками под руководством опытных мастеров», — рассказал Юрий Лобанов.

Новосибирский государственный технический университет договорился с уличными художниками о росписи 570 квадратных метров стен. Раскрашивать их будут с 27 июля по 5 августа.

Руководители проекта считают, что после ребрендинга, в результате которого университет включил в своё название аббревиатуру НЭТИ, он не может выглядеть скромно и уныло и должен стать ярким, необычным и привлекающим внимание.

«Кроме того, наш кампус почти наверняка станет точкой притяжения городских активностей во время Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Задача НГТУ НЭТИ — стать лицом города, показать его необычным, креативным и современным», — рассказала одна из руководителей проекта, начальник Управления информационной политики НГТУ Зоя Сергеева.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

