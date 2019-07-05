На улицах начали торговать водяными пистолетами ко дню Ивана Купалы

На прилавках уличных торговцев в Новосибирске появились водяные пистолеты ко дню Ивана Купалы.

Корреспондент НГС заметила игрушечное оружие у торговцев рядом со станцией метро «Речной вокзал». Здесь они продаются за 100 рублей за штуку.

В воскресенье, 7 июля. в Новосибирске ожидаются традиционные обливания водой. При этом погода в городе будет тёплой, но дождливой.