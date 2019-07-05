На улицах начали торговать водяными пистолетами ко дню Ивана Купалы

Уличные торговцы уже предлагают водяные пистолеты прохожим
Фото: Александра Бруня / НГС
На прилавках уличных торговцев в Новосибирске появились водяные пистолеты ко дню Ивана Купалы.
Корреспондент НГС заметила игрушечное оружие у торговцев рядом со станцией метро «Речной вокзал». Здесь они продаются за 100 рублей за штуку.
В воскресенье, 7 июля. в Новосибирске ожидаются традиционные обливания водой. При этом погода в городе будет тёплой, но дождливой.
НГС традиционно следит за уличными обливаниями на Ивана Купалу.
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