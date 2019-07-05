5 июля пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.40
eur 71.54
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 63.40
eur 71.54

Все новости

Все новости
Лето

На улицах начали торговать водяными пистолетами ко дню Ивана Купалы

В воскресенье, 7 июля, будет сложно не промокнуть — будут ещё и ливни

Поделиться

203
2 Обсудить

Уличные торговцы уже предлагают водяные пистолеты прохожим

Фото: Александра Бруня / НГС 

На прилавках уличных торговцев в Новосибирске появились водяные пистолеты ко дню Ивана Купалы.

Корреспондент НГС заметила игрушечное оружие у торговцев рядом со станцией метро «Речной вокзал». Здесь они продаются за 100 рублей за штуку.

В воскресенье, 7 июля. в Новосибирске ожидаются традиционные обливания водой. При этом погода в городе будет тёплой, но дождливой.

Пистолет можно купить за 100 рублей

Пистолет можно купить за 100 рублей

НГС традиционно следит за уличными обливаниями на Ивана Купалу.

В этот день НГС будет в режиме онлайн рассказывать о праздновании — ждём от вас сообщений, фото и видео происходящего на улицах. Их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Иван Купалауличная торговля

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (2)

верующий
5 июл 2019 в 13:24

Что за Богохульные праздники, что за насаждения язычества! Это день Иоанна Предтечи, а не языческого купалы, РПЦ должна высказать своё возмущение и по возможности воспрепятствовать этой навязанной населению бесовщине! А потом ещё удивляются почему столько одержимых и бесноватых людей!

Житель ГУЛАГа
5 июл 2019 в 13:23

Ужас! Любое оружие должно быть запрещено, даже самое безобидное.