Лето пришло, купаться нельзя: вода в Оби оказалась опасной для пловцов

Купаться на «Наутилусе» нельзя, но загорать можно, если погода позволит
Фото: Александр Ощепков / НГС
На новосибирском пляже «Наутилус» объявлен запрет на купание — Роспотребнадзор пока не разрешил администрации убрать таблички «Купание запрещено».
«Это не на пляже, это в принципе в Оби. У нас вода пошла большая — сбросы со Шлюза, с ГЭС. Так как её сбрасывают, там, естественно, осадки грязи. Всегда, каждый год, когда сбросы идут, в Оби, по СанПиН, вода не проходит. Также сейчас. Роспотребнадзор к нам приезжает раз в неделю, делает заборы, и они уведомляют нас, подходит ли вода для купания или нет. На данный момент она пока не соответствует, поэтому купание запрещено, флаги стоят, таблички висят», — сообщили корреспонденту НГС в администрации «Наутилуса».
Всего на Оби и Обском водохранилище открыты пять пляжей. Кроме «Наутилуса» работают «Звезда», «Детский», «У моря Обского», «Бумеранг».
В частности, в администрации «Бумеранга» корреспонденту НГС сообщили, что купание на пляже разрешено. В группе пляжа «Звезда» в соцсети «ВКонтакте» в посте, опубликованном 19 июня, также сообщается, что купаться можно. Связаться со «Звездой» сегодня не удалось.