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Лето

Лето пришло, купаться нельзя: вода в Оби оказалась опасной для пловцов

На пляже стоят таблички «Купаться запрещено» — загорать можно

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Купаться на «Наутилусе» нельзя, но загорать можно, если погода позволит 

Фото: Александр Ощепков / НГС

На новосибирском пляже «Наутилус» объявлен запрет на купание — Роспотребнадзор пока не разрешил администрации убрать таблички «Купание запрещено».

«Это не на пляже, это в принципе в Оби. У нас вода пошла большая — сбросы со Шлюза, с ГЭС. Так как её сбрасывают, там, естественно, осадки грязи. Всегда, каждый год, когда сбросы идут, в Оби, по СанПиН, вода не проходит. Также сейчас. Роспотребнадзор к нам приезжает раз в неделю, делает заборы, и они уведомляют нас, подходит ли вода для купания или нет. На данный момент она пока не соответствует, поэтому купание запрещено, флаги стоят, таблички висят», — сообщили корреспонденту НГС в администрации «Наутилуса».

Всего на Оби и Обском водохранилище открыты пять пляжей. Кроме «Наутилуса» работают «Звезда», «Детский», «У моря Обского», «Бумеранг».

В частности, в администрации «Бумеранга» корреспонденту НГС сообщили, что купание на пляже разрешено. В группе пляжа «Звезда» в соцсети «ВКонтакте» в посте, опубликованном 19 июня, также сообщается, что купаться можно. Связаться со «Звездой» сегодня не удалось. 

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КОММЕНТАРИИ (25)

5 июл 2019 в 12:39

господи, чур меня чур.
какая ж некрасивая женщина

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5 июл 2019 в 12:38

А если зайдёте в воду - трусы станут леопардовыми и живот будет в форме кирпича...

Клубничное мороженое
5 июл 2019 в 12:19

Когда местных бухариков таблички и флаги останавливали?
За границу на отдых приезжаешь, так только на русском языке висят таблички, чтобы вели себя культурно, как для маленьких или слабоумных, так стыдно...