Лето пришло, купаться нельзя: вода в Оби оказалась опасной для пловцов

На новосибирском пляже «Наутилус» объявлен запрет на купание — Роспотребнадзор пока не разрешил администрации убрать таблички «Купание запрещено».

«Это не на пляже, это в принципе в Оби. У нас вода пошла большая — сбросы со Шлюза, с ГЭС. Так как её сбрасывают, там, естественно, осадки грязи. Всегда, каждый год, когда сбросы идут, в Оби, по СанПиН, вода не проходит. Также сейчас. Роспотребнадзор к нам приезжает раз в неделю, делает заборы, и они уведомляют нас, подходит ли вода для купания или нет. На данный момент она пока не соответствует, поэтому купание запрещено, флаги стоят, таблички висят», — сообщили корреспонденту НГС в администрации «Наутилуса».