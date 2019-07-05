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Здоровье

Все ушли на пенсию: новосибирским больницам и поликлиникам не хватает почти 2 тысячи медиков

Самый дефицитные специалисты — терапевты и педиатры

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Фото: архив НГС 

В государственных больницах и поликлиниках Новосибирской области не хватает около 2000 медиков, в том числе 400 врачей и 1500 средних медицинских специалистов. 

Нужно 300 терапевтов, 200 педиатров, 95 анестезиологов-реаниматологов, 40 врачей скорой помощи, 16 хирургов и 40 онкологов, сообщила сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова

«Кадровый дефицит связан не с оттоком, а с выходом на пенсию», — объяснила замминистра.

Елена Аксёнова назвала ситуацию с дефицитом кадров средней, но отметила, что укомплектованность врачами составляет около 66%, среднего медперсонала — 70%. При этом в самом Новосибирске ситуация немного лучше — кадровый дефицит больше характерен для сельской местности региона. 

В то же время Новосибирский государственный медицинский университет в этом учебном году увеличивает целевой набор для абитуриентов, сообщил проректор по учебной работе вуза Александр Евстропов. Так, на основные направления НГМУ почти половина студентов будет зачисляться именно по этой системе: на лечебный факультет — 176 человек из 280 мест, на педиатрический — 75 из 150, а на стоматологический — 12 из 20. 

В мае НГС рассказывал о проверке прокуратуры в больнице № 25 в Калининском районе Новосибирска — выяснилось, что в учреждении сильно не хватает врачей, а лекарства хранят неправильно. 

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КОММЕНТАРИИ (34)

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5 июл 2019 в 13:04

Новости путинской Расии
..

5 июл 2019 в 13:17

А на прямой линии с ВВ говорили, что кадрового дефицита у медиков практически нет...

ненейка
5 июл 2019 в 13:14

Молодые не пойдут работать на такую зарплату, а сколько писанины и нервотрепки. У нас в 11 ой поликлинике полгода нет участкового терапевта. Нынешние уйдут на пенсию, некому будет работать, останутся только чиновники от медицины, от которых пользы ноль.