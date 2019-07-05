Все ушли на пенсию: новосибирским больницам и поликлиникам не хватает почти 2 тысячи медиков

Фото: архив НГС
В государственных больницах и поликлиниках Новосибирской области не хватает около 2000 медиков, в том числе 400 врачей и 1500 средних медицинских специалистов.
Нужно 300 терапевтов, 200 педиатров, 95 анестезиологов-реаниматологов, 40 врачей скорой помощи, 16 хирургов и 40 онкологов, сообщила сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова
«Кадровый дефицит связан не с оттоком, а с выходом на пенсию», — объяснила замминистра.
Елена Аксёнова назвала ситуацию с дефицитом кадров средней, но отметила, что укомплектованность врачами составляет около 66%, среднего медперсонала — 70%. При этом в самом Новосибирске ситуация немного лучше — кадровый дефицит больше характерен для сельской местности региона.
В то же время Новосибирский государственный медицинский университет в этом учебном году увеличивает целевой набор для абитуриентов, сообщил проректор по учебной работе вуза Александр Евстропов. Так, на основные направления НГМУ почти половина студентов будет зачисляться именно по этой системе: на лечебный факультет — 176 человек из 280 мест, на педиатрический — 75 из 150, а на стоматологический — 12 из 20.
В мае НГС рассказывал о проверке прокуратуры в больнице