Новосибирский гимнаст выиграл бронзу Универсиады в Неаполе

Сейчас Иван Стретович вступает в борьбу за медали в личном первенстве
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Новосибирский гимнаст Иван Стретович стал бронзовым призёром летней Универсиады-2019 в Неаполе. В командном первенстве новосибирец выступал вместе с Ильёй Кабартасом и Кириллом Прокопьевым — после выступления в 6 дисциплинах россияне набрали 166,500 балла.
Победителями студенческих игр стали гимнасты из Японии — их результат 172,850, а серебро досталось спортсменам из Тайваня — судьи их оценили на 167,400 балла.
Как сообщают в Федерации спортивной гимнастики России, олимпийскому призёру Ивану Стретовичу ещё предстоит побороться за медали в личном зачёте — сибиряк выступит в финалах по многоборью, упражнениях на перекладине и брусьях.
30-я летняя Универсиада 2019 года проходит в Неаполе с 3 по 14 июля — на студенческих играх в Италии также выступят новосибирские пловцы.