Новосибирский гимнаст выиграл бронзу Универсиады в Неаполе

Новосибирский гимнаст Иван Стретович стал бронзовым призёром летней Универсиады-2019 в Неаполе. В командном первенстве новосибирец выступал вместе с Ильёй Кабартасом и Кириллом Прокопьевым — после выступления в 6 дисциплинах россияне набрали 166,500 балла.

Победителями студенческих игр стали гимнасты из Японии — их результат 172,850, а серебро досталось спортсменам из Тайваня — судьи их оценили на 167,400 балла.



Как сообщают в Федерации спортивной гимнастики России, олимпийскому призёру Ивану Стретовичу ещё предстоит побороться за медали в личном зачёте — сибиряк выступит в финалах по многоборью, упражнениях на перекладине и брусьях.