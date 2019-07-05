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Спорт

Новосибирский гимнаст выиграл бронзу Универсиады в Неаполе

Иван Стретович стал бронзовым призёром 30-й летней Универсиады в Италии

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Сейчас Иван Стретович вступает в борьбу за медали в личном первенстве

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новосибирский гимнаст Иван Стретович стал бронзовым призёром летней Универсиады-2019 в Неаполе. В командном первенстве новосибирец выступал вместе с Ильёй Кабартасом и Кириллом Прокопьевым — после выступления в 6 дисциплинах россияне набрали 166,500 балла.

Победителями студенческих игр стали гимнасты из Японии — их результат 172,850, а серебро досталось спортсменам из Тайваня — судьи их оценили на 167,400 балла.

Как сообщают в Федерации спортивной гимнастики России, олимпийскому призёру Ивану Стретовичу ещё предстоит побороться за медали в личном зачёте — сибиряк выступит в финалах по многоборью, упражнениях на перекладине и брусьях.

30-я летняя Универсиада 2019 года проходит в Неаполе с 3 по 14 июля — на студенческих играх в Италии также выступят новосибирские пловцы.

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