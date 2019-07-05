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Дороги и транспорт

В Новосибирск привезли собянинские трамваи

Пока из Москвы привезли только 4 из 20 вагонов

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Трамваи привезли сегодня утром — пока их даже не сняли с тележки

Фото: читатель НГС

В Новосибирск привезли первую партию подержанных трамваев из Москвы — 4 вагона из 20 сейчас стоят в левобережном трамвайном депо. 

Первую партию вагонов привезли сегодня утром, 5 июля. Пока 4 вагона поставили в левобережное трамвайное депо, сообщил корреспонденту источник в «Горэлектротранспорте». 

Как уточнили в пресс-центре мэрии, остальные 16 вагонов доставят в Новосибирск в течение месяца.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение — передать Новосибирску 20 подержанных трамваев модели 71–619К 2000–2005 годов выпуска. На доставку московских вагонов мэрия Новосибирска потратила 11 миллионов рублей

Пока в Новосибирске 4 трамвая из 20

Пока в Новосибирске 4 трамвая из 20

В начале года стало известно об идее городских властей проложить и новую трамвайную ветку — от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Кроме того, мэрия заявляла о поиске инвестора для трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве

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КОММЕНТАРИИ (55)

5 июл 2019 в 11:09

Эх, нам бы еще пару-тройку подержаных станций метро

5 июл 2019 в 11:06

Обноски из Москвы

5 июл 2019 в 11:10

выбросили мусор. в Новосибирск.