В Новосибирск привезли собянинские трамваи

Трамваи привезли сегодня утром — пока их даже не сняли с тележки
Фото: читатель НГС
В Новосибирск привезли первую партию подержанных трамваев из Москвы — 4 вагона из 20 сейчас стоят в левобережном трамвайном депо.
Первую партию вагонов привезли сегодня утром, 5 июля. Пока 4 вагона поставили в левобережное трамвайное депо, сообщил корреспонденту источник в «Горэлектротранспорте».
Как уточнили в пресс-центре мэрии, остальные 16 вагонов доставят в Новосибирск в течение месяца.
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение — передать Новосибирску 20 подержанных трамваев модели 71–619К 2000–2005 годов выпуска. На доставку московских вагонов мэрия Новосибирска потратила 11 миллионов рублей.
В начале года стало известно об идее городских властей проложить и новую трамвайную ветку — от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Кроме того, мэрия заявляла о поиске инвестора для трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве.