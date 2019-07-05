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Судный день: Анатолий Радченко отказался слушать обвинительный приговор

В Новосибирске завершается один из самых громких судебных процессов последних лет

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Анатолий Радченко отказался участвовать в судебном процессе

Сегодня Новосибирский областной суд продолжает читать приговор Анатолию Радченко по прозвищу Челентано, которого обвиняют в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские».

Оглашение приговора началось накануне, 4 июля. С самого начала из формулировок, произнесённых судьёй, стало понятно, что приговор будет обвинительным. Вчера после перерыва Анатолий Радченко отказался участвовать в процессе и не вернулся в зал заседаний, поэтому судья продолжила читать приговор без него.

Сегодня подсудимый также предпочёл не участвовать в заседании.

Корреспонденты НГС следят за оглашением приговора в режиме онлайн.

Согласно показаниям одного из участников ОПГ «Труновские» Андрея Боженко, вор в законе Мамука пытался воздействовать на Александра Трунова, чтобы тот платил в воровской «общак». В итоге Трунов дал указание застрелить Мамуку. Именно в него и стреляли на даче, но попали в его друга Баграда Гелашвили.

Судья перешла к убийству Баграда Гелашвили, которого застрелили на даче в Нижнекаменке в 2000 году с расстояния 50-70 метров.

.

«Сомнений в вине Радченко в убийстве Нагибова нет», — сообщила судья.

Согласно показаниям киллера Дмитрия Буоля, он стрелял в жертву по указанию Радченко.

Сейчас судья зачитывает показания свидетелей, касающиеся этого убийства. Согласно показаниям жены Нагибова, она видела, как супруг осел после выстрелов в голову. 

Как следует из приговора, который оглашает судья, вина подсудимого в убийстве Михаила Нагибова подтверждается.

Криминальный авторитет Михаил Нагибов по прозвищу Ляка погиб в октябре 1997 года: его обстреляли в подъезде жилого дома.

Накануне НГС опубликовал статью, в которой рассказал, чем прославился Анатолий Радченко и за что его судят.

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КОММЕНТАРИИ (30)

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5 июл 2019 в 10:59

А было время, за одним покерным столом сидели БМВ и Челентано... А я стоял перед ними и деньги у них забирал.
Святые девяностые!

5 июл 2019 в 10:56

Во у нас дают. Почти пожизненник не захотел на суд идти. И все сказали - ну ладно, пусть не ходит. Чикатило тоже мог отказаться присутствовать на процессе? Типа, я лучше в камеру книжечку почитаю?

5 июл 2019 в 11:14

к толоконскуому и всеми чиновниками кто с ними был связан - почему к ним не возникло вопросов у следствия?