Судный день: Анатолий Радченко отказался слушать обвинительный приговор

Согласно показаниям одного из участников ОПГ «Труновские» Андрея Боженко, вор в законе Мамука пытался воздействовать на Александра Трунова, чтобы тот платил в воровской «общак». В итоге Трунов дал указание застрелить Мамуку. Именно в него и стреляли на даче, но попали в его друга Баграда Гелашвили.
Судья перешла к убийству Баграда Гелашвили, которого застрелили на даче в Нижнекаменке в 2000 году с расстояния 50-70 метров.
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«Сомнений в вине Радченко в убийстве Нагибова нет», — сообщила судья.
Согласно показаниям киллера Дмитрия Буоля, он стрелял в жертву по указанию Радченко.
Сейчас судья зачитывает показания свидетелей, касающиеся этого убийства. Согласно показаниям жены Нагибова, она видела, как супруг осел после выстрелов в голову.
Как следует из приговора, который оглашает судья, вина подсудимого в убийстве Михаила Нагибова подтверждается.
Криминальный авторитет Михаил Нагибов по прозвищу Ляка погиб в октябре 1997 года: его обстреляли в подъезде жилого дома.
Накануне НГС опубликовал статью, в которой рассказал, чем прославился Анатолий Радченко и за что его судят.