Судный день: Анатолий Радченко отказался слушать обвинительный приговор

В Новосибирске завершается один из самых громких судебных процессов последних лет

Сегодня Новосибирский областной суд продолжает читать приговор Анатолию Радченко по прозвищу Челентано, которого обвиняют в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские».

Оглашение приговора началось накануне, 4 июля. С самого начала из формулировок, произнесённых судьёй, стало понятно, что приговор будет обвинительным. Вчера после перерыва Анатолий Радченко отказался участвовать в процессе и не вернулся в зал заседаний, поэтому судья продолжила читать приговор без него.

Сегодня подсудимый также предпочёл не участвовать в заседании.

Корреспонденты НГС следят за оглашением приговора в режиме онлайн.