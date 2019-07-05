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Криминал

Силовики нагрянули в лагерь мигрантов под Новосибирском с новой проверкой

Недалеко от станции «Сады» опять нашли нелегалов

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Во время второго рейда в лагерь мигрантов полицейские составили 52 протокола

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Полиция и Росгвардия провели новый рейд в лагере мигрантов под Новосибирском — они составили больше 50 протоколов на нелегалов.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области, рейд прошёл в лесном массиве рядом со станцией «Сады» в Новосибирском районе области.

«В ходе мероприятий сотрудники полиции проверили 57 граждан ближнего зарубежья. В отношении 44 из них было составлено 52 административных протокола, из которых 32 — по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию) и еще 20 — по ч. 1 ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации)», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Видео ГУ МВД по Новосибирской области

Это уже не первый рейд, который силовики провели в этом лагере мигрантов. Тогда полицейские задержали 72 мигранта. После этого журналист НГС побывал в палаточном городке и узнал, как приехавшие в область люди выживают в лесу и за что их ненавидят окружающие.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Маруся
5 июл 2019 в 11:00

Убирайте их пожалуйста от туда!
На дачах стали воровать. Сейчас уже и до урожаев будут подбираться.
Зачем нам эта грязь, и непонятно какие разносчики и каких инфекций!

Киви
5 июл 2019 в 11:01

Вот разносчики кори и менингита. Когда их отправят на родину?

Фото пользователя
5 июл 2019 в 11:16

4я проверка и до сих пор не депортировали? А нет ли здесь коррупционной составляющей?