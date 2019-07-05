Силовики нагрянули в лагерь мигрантов под Новосибирском с новой проверкой

Полиция и Росгвардия провели новый рейд в лагере мигрантов под Новосибирском — они составили больше 50 протоколов на нелегалов.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области, рейд прошёл в лесном массиве рядом со станцией «Сады» в Новосибирском районе области.

«В ходе мероприятий сотрудники полиции проверили 57 граждан ближнего зарубежья. В отношении 44 из них было составлено 52 административных протокола, из которых 32 — по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию) и еще 20 — по ч. 1 ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации)», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.