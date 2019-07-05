Видео: полицейские приехали на свадьбы во Дворец бракосочетания

Сегодня, 5 июля, автоинспекторы приехали с цветами и подарками ко Дворцу Бракосочетания в Новосибирске — они поздравили со свадьбой своего коллегу, а также других молодожёнов.

Автоинспекторы вместе с организацией «Форпост» провели акцию ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

«Поздравляли молодожёнов с созданием семьи с напутственными словами о соблюдении правил дорожного движения. Вручали памятные подарки от ГИБДД — они у нас чисто символические: календари, светоотражающие элементы», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.