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Видео: полицейские приехали на свадьбы во Дворец бракосочетания

Молодожёнов предупредили о правилах дорожного движения во время праздника

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Акцию провели ко Дню семьи, любви и верности

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Сегодня, 5 июля, автоинспекторы приехали с цветами и подарками ко Дворцу Бракосочетания в Новосибирске — они поздравили со свадьбой своего коллегу, а также других молодожёнов.

Автоинспекторы вместе с организацией «Форпост» провели акцию ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. 

«Поздравляли молодожёнов с созданием семьи с напутственными словами о соблюдении правил дорожного движения. Вручали памятные подарки от ГИБДД — они у нас чисто символические: календари, светоотражающие элементы», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Видео ГУ МВД по Новосибирской области

Молодожёнам дарили в пакетах сувениры от ГИБДД — календари и светоотражающие элементы

Молодожёнам дарили в пакетах сувениры от ГИБДД — календари и светоотражающие элементы

Также автоинспекторы вручили молодожёнам цветы

Также автоинспекторы вручили молодожёнам цветы

Пары поздравил начальник ГИБДД по Новосибирску Евгений Маслюк

Пары поздравил начальник ГИБДД по Новосибирску Евгений Маслюк

«Среди новобрачных была и полицейская семья — в этот день в законный брак вступили инспектор ДПС ГИБДД Новосибирска лейтенант полиции Сергей Васинев и его избранница Софья», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Молодожёнам предложили сфотографироваться вместе с хештегом #яживупоправилам

Молодожёнам предложили сфотографироваться вместе с хештегом #яживупоправилам

В конце июня на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.

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ГИБДДДень семьи любви и верности

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КОММЕНТАРИИ (9)

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5 июл 2019 в 17:45

Начальник гибдд это в рясе и с крестом?

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5 июл 2019 в 18:06

Весьма сомнительная пропаганда. Это как венеролог придёт ночью к молодожёнам с поздравлениями и лекциями.
Остановили бы хоть раз кортеж, которые носятся как дурачки с жопой из окна и сигналя, и выписали им по полной. Тогда, все бы сразу на ус намотали себе.

Фото пользователя
5 июл 2019 в 17:44

С женщинами должно быть так.
1. В белом замуж войти.
2. В белом "из замужа" выйти.

И это будет правильно.