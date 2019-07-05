Видео: полицейские приехали на свадьбы во Дворец бракосочетания

Акцию провели ко Дню семьи, любви и верности
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Сегодня, 5 июля, автоинспекторы приехали с цветами и подарками ко Дворцу Бракосочетания в Новосибирске — они поздравили со свадьбой своего коллегу, а также других молодожёнов.
Автоинспекторы вместе с организацией «Форпост» провели акцию ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
«Поздравляли молодожёнов с созданием семьи с напутственными словами о соблюдении правил дорожного движения. Вручали памятные подарки от ГИБДД — они у нас чисто символические: календари, светоотражающие элементы», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Видео ГУ МВД по Новосибирской области
«Среди новобрачных была и полицейская семья — в этот день в законный брак вступили инспектор ДПС ГИБДД Новосибирска лейтенант полиции Сергей Васинев и его избранница Софья», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В конце июня на площади Ленина в центре Новосибирска прошла акция «0% алкоголя». Девушки-автоинспекторы останавливали водителей и после беседы вручали им минеральную воду.