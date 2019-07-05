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Город

Ветер рвал провода в 5 районах и ронял деревья на машины: в мэрии рассказали о последствиях ливня

Из-за непогоды в городе случилось несколько происшествий

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Одно из деревьев рухнуло на перекрёстке Ленина и Революции в Железнодорожном районе

Фото: Валерия Терлеева / НГС

В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях дождя с сильным ветром, который накрыл город вечером в четверг, 4 июля: в городе упали три дерева, и отключилось электричество в пяти районах.

«С 19:30 4 июля на телефон "051" начали поступать многочисленные обращения жителей города на отсутствие электроэнергии в жилых домах Первомайского, Ленинского, Дзержинского, Октябрьского и Кировского районов: в частном секторе на улице Звездной, в микрорайонах Матвеевка, Лесоперевалка и Затон, на улице Хилокской, улицах, прилегающих к улице Волочаевской (Рабочие переулки, улица Седова, Зеленхозовская, Ставропольская), улице Зеленодолинской, а также в восьми многоквартирных домах на улице Петухова, улице Сибиряков-Гвардейцев. Всего под отключение попало 2132 объекта», — сообщили в пресс-центре мэрии.

По её данным, электричество уже вернулось во все дома и здания — энергетики закончили работу около 2:00. 

Кроме того, по информации мэрии, во время ливня в городе упало три дерева. Один из случаев произошёл на пересечении улиц Ленина и Революции. Дорожники и спасатели распилили упавшее дерево и убрали его с дороги. Ещё два дерева рухнули на машины. Это случилось во дворе дома № 199 на улице Добролюбова и во дворе дома № 96 на улице Петухова. Там тоже работали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы: они распилили деревья и убрали их с машин.

«Информации о подтоплениях и провалах в единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало», — добавили в мэрии.

Видео муниципальной аварийно-спасательной службы

Вчера весь день в Новосибирске было тепло и солнечно, но к вечеру город накрыл мощный ливень. Он затопил улицы, а на дорогах образовались пробки.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (19)

5 июл 2019 в 10:26

21 век, в Новосибирске до сих пор нет нормальной работы по учету всех деревьев. Поэтому они и падают, падают даже те что уже были несколько лет назад обрезаны.
Непрофессионализм мэрии налицо.

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5 июл 2019 в 10:42

Час назад шёл возле ТЦ Европа на площади Калинина, так преспокойно лежит дерево на тротуаре аккурат у дома 184 по Красному. Так что, занижает мэрия количество упавших деревьев!

5 июл 2019 в 10:24

В мэрии должны рассказывать не о последствиях, а когда и где эти последствия были устранены