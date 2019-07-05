В Новосибирске оперились быстрые и конфликтные птицы

Орнитологи заметили в Советском районе Новосибирска птенцов черных стрижей — птенцам всего несколько недель, они уже начали вылетать из гнезд.

Фотографию птенцов стрижей в редакцию НГС прислал орнитолог Алексей Яновский. Он рассказал, что черные стрижи поселились в старых скворечниках.

«Стрижата не просто выглядывают из летка, а склевывают мошек и мух, подлетающих к нему и внутрь скворечника. Поскольку картина повторяется уже несколько дней, а теперь уже и молодые стрижи на время стали покидать скворечники, то можно убедиться в том, что после вылета молодежь стрижей возвращается в свои гнезда для отдыха и ночёвки», — рассказал Алексей Яновский.