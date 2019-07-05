В Новосибирске оперились быстрые и конфликтные птицы

Стрижи считаются самыми быстрыми в мире птицами
Фото: Алексей Яновский
Орнитологи заметили в Советском районе Новосибирска птенцов черных стрижей — птенцам всего несколько недель, они уже начали вылетать из гнезд.
Фотографию птенцов стрижей в редакцию НГС прислал орнитолог Алексей Яновский. Он рассказал, что черные стрижи поселились в старых скворечниках.
«Стрижата не просто выглядывают из летка, а склевывают мошек и мух, подлетающих к нему и внутрь скворечника. Поскольку картина повторяется уже несколько дней, а теперь уже и молодые стрижи на время стали покидать скворечники, то можно убедиться в том, что после вылета молодежь стрижей возвращается в свои гнезда для отдыха и ночёвки», — рассказал Алексей Яновский.
По его словам, птенцы появились совсем недавно и сейчас у них остался всего месяц до перелета на место зимовки.
«Они стали вылетать из гнезд буквально на днях. Оперились недавно. Для черных стрижей характерно жить в скворечниках. У них очень широкий ареал обитания <…> и невсегда есть возможность гнездиться в дупловых деревьях, — добавил Яновский
Иногда они даже вступают в конфликт со скворцами и выкидывают из скворечников кладки и совсем маленьких птенцов
орнитолог Алексей Яновский
Недавно фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске маленькую птицу с синим оперением — синий соловей прилетел в окрестности города из тайги.