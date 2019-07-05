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Лето

В Новосибирске оперились быстрые и конфликтные птицы

Птенцы уже оперились и начали покидать свои гнезда

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Стрижи считаются самыми быстрыми в мире птицами 

Фото: Алексей Яновский

Орнитологи заметили в Советском районе Новосибирска птенцов черных стрижей — птенцам всего несколько недель, они уже начали вылетать из гнезд.

Фотографию птенцов стрижей в редакцию НГС прислал орнитолог Алексей Яновский. Он рассказал, что черные стрижи поселились в старых скворечниках.

«Стрижата не просто выглядывают из летка, а склевывают мошек и мух, подлетающих к нему и внутрь скворечника. Поскольку картина повторяется уже несколько дней, а теперь уже и молодые стрижи на время стали покидать скворечники, то можно убедиться в том, что после вылета молодежь стрижей возвращается в свои гнезда для отдыха и ночёвки», — рассказал Алексей Яновский.

По его словам, птенцы появились совсем недавно и сейчас у них остался всего месяц до перелета на место зимовки.

«Они стали вылетать из гнезд буквально на днях. Оперились недавно. Для черных стрижей характерно жить в скворечниках. У них очень широкий ареал обитания <…> и невсегда есть возможность гнездиться в дупловых деревьях, — добавил Яновский

Иногда они даже вступают в конфликт со скворцами и выкидывают из скворечников кладки и совсем маленьких птенцов

орнитолог Алексей Яновский

Они могут выкидывать птенцов скворцов из скворечников

Они могут выкидывать птенцов скворцов из скворечников

Недавно фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске маленькую птицу с синим оперением — синий соловей прилетел в окрестности города из тайги.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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5 июл 2019 в 10:22

Прям как люди в поведении, особенно в квартирном вопросе :) Отличие лишь в том что стрижи склевывает мошек, а мы защищаемся от мошек всякими способами и «примочками».

жига
5 июл 2019 в 09:54

Самые агрессивные человеческие детёныши тоже хорошо пробиваются в жизни. Хамство и наглость - залог успеха в современной России.

Фото пользователя
5 июл 2019 в 10:15

Да-а, квартирный вопрос - он и у птиц очень жёсткий. Даже воробьи доходят до драк, когда спорят из-за подходящего для гнезда места.