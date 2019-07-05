Судья продолжает читать приговор Радченко: подсудимый слушать его отказался

Вчера Анатолий Радченко отказался слушать приговор и не вернулся в зал заседаний после перерыва, сегодня подсудимого тоже нет
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирском областном суде завершается один из самых громких процессов последних лет: сегодня судья продолжает читать приговор Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. Его называют возможным руководителем банды киллеров, которая входила в состав криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова.
Оглашение приговора началось в четверг, 4 июля. С самого начала из формулировок, произнесённых судьёй, стало понятно, что приговор будет обвинительным. В тексте прозвучала фраза о том, что вина Анатолия Радченко подтвердилась в судебных заседаниях. А доводы о том, что подсудимого пытались оговорить, не подтвердились, зачитала судья.
Вчера после перерыва Анатолий Радченко отказался участвовать в процессе и не вернулся в зал заседаний, поэтому судья продолжила оглашать приговор без него. Сегодня подсудимый также отказался приходить на чтение приговора.
Анатолия Радченко обвиняют в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские». После задержания её лидера Александра Трунова Радченко уехал за границу. В 2014 году его задержали в Австрии, а спустя полтора года экстрадировали в Россию.
Суд над ним продолжался почти два года.
Корреспонденты НГС следят за оглашением приговора в режиме онлайн.