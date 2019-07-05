Судья продолжает читать приговор Радченко: подсудимый слушать его отказался

В Новосибирском областном суде завершается один из самых громких процессов последних лет: сегодня судья продолжает читать приговор Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. Его называют возможным руководителем банды киллеров, которая входила в состав криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова.

Оглашение приговора началось в четверг, 4 июля. С самого начала из формулировок, произнесённых судьёй, стало понятно, что приговор будет обвинительным. В тексте прозвучала фраза о том, что вина Анатолия Радченко подтвердилась в судебных заседаниях. А доводы о том, что подсудимого пытались оговорить, не подтвердились, зачитала судья.