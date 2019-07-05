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Происшествия

Ребёнок попал под машину на МЖК: его увезли в больницу

10-летний мальчик переходил улицу Волочаевскую, когда его сбил Nissan Sunny

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Мальчик вышел на дорогу с левой стороны от водителя

Фото: ГИБДД Новосибирска

Вечером в четверг, 4 июля, в Октябрьском районе Новосибирска случилось ДТП с участием пешехода: под машину попал 10-летний мальчик.

Происшествие случилось в 21:25 на перекрёстке Волочаевской и Высоцкого, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

По его словам, 62-летний водитель за рулём Nissan Sunny ехал по Волочаевской со стороны улицы Лазурной в направлении Татьяны Снежиной. На перекрёстке он сбил ребёнка, который, по предварительной информации, переходил дорогу не по пешеходному переходу, сообщил Владислав Савченков. На дорогу ребёнок вышел с левой стороны от водителя.

«Пострадал мальчик 2009 года рождения», — уточнил инспектор.

По его данным, пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами и ушибом колена.

В июне возле возле Новосибирской ГЭС машина сбила 12-летнего школьника, который вместе с другом переходил дорогу. После ДТП водитель уехал, а ребёнка увезла скорая помощь.

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КОММЕНТАРИИ (8)

5 июл 2019 в 09:10

Слова водителя привели, осталось ещё слова сбитого мальчика и инспекторов ГИБДД, которые прибыли на место аварии, а также свидетелей для большей полноты картины

5 июл 2019 в 09:18

Отвратительный перекресток! Зеленый мало горит,а ожидать нужно долго. И поток машин приличный...На зеленый все бегут,как могут...или ползут...Ибо потом ждать долго.

Местный
5 июл 2019 в 09:12

Обычное дело, летом всегда больше случаев. Ребятишки на каникулах. Кто на роликах, кто на великах, кто с мячом, особенно во дворах и жилых кварталах нужно быть предельно внимательными.