Ребёнок попал под машину на МЖК: его увезли в больницу

Мальчик вышел на дорогу с левой стороны от водителя
Фото: ГИБДД Новосибирска
Вечером в четверг, 4 июля, в Октябрьском районе Новосибирска случилось ДТП с участием пешехода: под машину попал 10-летний мальчик.
Происшествие случилось в 21:25 на перекрёстке Волочаевской и Высоцкого, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.
По его словам, 62-летний водитель за рулём Nissan Sunny ехал по Волочаевской со стороны улицы Лазурной в направлении Татьяны Снежиной. На перекрёстке он сбил ребёнка, который, по предварительной информации, переходил дорогу не по пешеходному переходу, сообщил Владислав Савченков. На дорогу ребёнок вышел с левой стороны от водителя.
«Пострадал мальчик 2009 года рождения», — уточнил инспектор.
По его данным, пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами и ушибом колена.
В июне возле возле Новосибирской ГЭС машина сбила 12-летнего школьника, который вместе с другом переходил дорогу. После ДТП водитель уехал, а ребёнка увезла скорая помощь.