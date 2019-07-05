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Лето

То дождь, то солнце: синоптики спрогнозировали переменчивую погоду в выходные

К концу недели воздух в городе прогреется до +28 градусов

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Синоптики не исключают, что в ближайшие сутки в Новосибирской области может выпасть град

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В конце недели новосибирцев ждёт тёплая погода с дождями.

«Мы полагаем, что в атмосфере в ближайшие три дня будут развиваться зональные процессы, перемещения атмосферных образований, то есть циклонов и промежуточных гребней, в западно-восточном направлении», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, это приведёт к тому, что в Новосибирской области будет чередоваться погода с осадками и без осадков, но всё-таки дожди будут преобладать. Синоптики прогнозируют осадки разной интенсивности, в основном от слабых до умеренных.

«Не исключаем вероятность града также, особенно в ближайшие сутки», — сообщил Ренад Ягудин.

По его данным, ночная температура в Новосибирской области в конце недели в основном будет на уровне от +11 до +18 градусов. А дневная пойдёт на повышение: если сегодня в регионе ожидается +20...+25 градусов, то в выходные будет около +24...+31.

В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет +22...+24 градуса. В субботу, 6 июля, дневная температура в городе вырастет до +25...+27, а в воскресенье, 7 июля, — до +26...+28.

Ренад Ягудин добавил, что дожди в Новосибирске маловероятны только днём в субботу и в ночь на воскресенье. «В остальные периоды всё-таки, мы полагаем, ливневые дожди могут быть», — резюмировал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.

Вчера Новосибирск тоже накрыл мощный ливень. Весь день было тепло и солнечно, но к вечеру в городе затопило улицы, на дорогах образовались пробки, а в нескольких дворах ветер повалил деревья.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (8)

5 июл 2019 в 08:01

Вообще решили не заморачиваться))))перечислили все возможные погодные условия, чтоб где то да угадать)))

лена путина
5 июл 2019 в 07:54

это прогноз: "«В остальные периоды всё-таки, мы полагаем, ливневые дожди могут быть»"???????

Упс!
5 июл 2019 в 08:20

Наконец-то дали правильный прогноз: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.