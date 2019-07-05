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Ливень в Новосибирске затопил несколько подъездов дома

Жители многоэтажки остались без электричества

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Инна рассказала, что ремонт крыши начали в  июне

Фото: читатель НГС

4 июля из-за сильного ливня затопило несколько подъездов в 9-этажном доме на улице Комсомольской, 3. Вода хлынула не только в подъезды, но и залила квартиры.

Об этом в редакцию НГС сообщила жительница дома Инна. По её словам, причиной потопа стал некачественный ремонт крыши и труб:

«Почти все подъезды оказались в таком всемирном потопе. Повырубало электричество. <...> Причем это второй потоп за месяц. <...> [Нанятые рабочие] всю крышу расколупали и ушли... Затем ливневые трубы заменили и как попало сварили между собой. Пролило все до 1-го этажа, включая квартиры, площадки, лестницы. Интересно, кто за это отвечать будет? [В управляющей компании говорят:] "Ждите аварийку". Аварийка приехала и говорит: "Что мы сделаем, если кровельщики безрукие!"», — возмутилась Инна.

Корреспондент НГС отправил запрос в управляющую жилищную компанию Кировского района «ЖЭУ 72», чтобы получить комментарий об инциденте. 

Два года назад похожая ситуация произошла на Новосибирской улице: тогда лопнувшая труба залила весь подъезд и оставила жителей дома без электричества. 

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