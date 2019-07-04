Новосибирцев попросили поискать у себя старые часы

Сотрудники Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева разместили на своей официальной странице в Instagram необычную просьбу: они попросили горожан подарить им часы.

«Друзья, мы опять бросаем клич. Нужны часы для нового спектакля "Горе от ума"! Может быть, у кого-то есть старые, неисправные, ненужные часы?! Мы с огромной благодарностью примем их в дар! Эскиз сценографии мы вам уже показывали (часы там справа на стене). Возможно, ваши ненужные часики станут частью декораций нового спектакля!» — говорится в тексте.

