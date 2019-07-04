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Культура

Новосибирцев попросили поискать у себя старые часы

Нерабочие часы понадобились новосибирскому театру

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Старые часы хотят использовать в качестве декорации 

Фото: НГС

Сотрудники Новосибирского городского драматического театра Сергея Афанасьева разместили на своей официальной странице в Instagram необычную просьбу: они попросили горожан подарить им часы. 

«Друзья, мы опять бросаем клич. Нужны часы для нового спектакля "Горе от ума"! Может быть, у кого-то есть старые, неисправные, ненужные часы?! Мы с огромной благодарностью примем их в дар! Эскиз сценографии мы вам уже показывали (часы там справа на стене). Возможно, ваши ненужные часики станут частью декораций нового спектакля!» — говорится в тексте. 

Как указано на сайте театра, премьера спектакля состоится 20 сентября этого года. Режиссер-постановщик комедии — Сергей Афанасьев, художник-постановщик — Евгений Лемешонок.

Зимой помощь понадобилась новосибирскому Музею природы — тогда горожан попросили придумать имя скелету первобытного бизона Bison priscus.

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КОММЕНТАРИИ (1)

авас
4 июл 2019 в 23:27

Примут они в дар. У Минкульта деньги чтоле закончились? часы вроде недорого стоят)))