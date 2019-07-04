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Грузовая «Газель» загорелась на Затулинке

Машина вспыхнула после того, как водитель попытался её завести

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Машина загорелась после дождя

Фото: читатель НГС

Вечером 4 июля на парковке на домом по адресу Зорге, 68А загорелась грузовая «Газель» — об этом в редакцию сообщил читатель НГС Александр. 

«Водитель завёл ["Газель"], она загорелась, он постарался сначала её самостоятельно потушить, но не получилось. Газель на бензине и газе, поэтому есть риск для других машин. Ждут пожарных», — описал ситуацию Александр. 

Александр также добавил, что водитель «Газели» успел выйти из машины и не пострадал.

В прошлом месяце в Ленинском районе Новосибирска автомобиль загорелся после аварии. За несколько дней до этого на ходу загорелся трамвай № 13водитель залил огонь водой и поехал дальше.

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КОММЕНТАРИИ (2)

С Богаткова
4 июл 2019 в 21:50

Тоже оорел на работе, понимаю его

4 июл 2019 в 21:36

Лишь бы медведь мимо не проходил.