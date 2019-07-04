Грузовая «Газель» загорелась на Затулинке

Вечером 4 июля на парковке на домом по адресу Зорге, 68А загорелась грузовая «Газель» — об этом в редакцию сообщил читатель НГС Александр.

«Водитель завёл ["Газель"], она загорелась, он постарался сначала её самостоятельно потушить, но не получилось. Газель на бензине и газе, поэтому есть риск для других машин. Ждут пожарных», — описал ситуацию Александр.

Александр также добавил, что водитель «Газели» успел выйти из машины и не пострадал.