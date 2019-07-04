Танцовщица из Новосибирска выиграла крупнейший международный чемпионат по современной хореографии

«Это крупнейший танцевальный фестиваль, проводится он уже очень много лет. Там соревнуются танцоры абсолютно всех стилей. Есть номинации: соло, дуэты, команды. <…> И конечно, на этом конкурсе выступают самые сильнейшие участники, самые сильнейшие команды. И для меня честь быть на этом конкурсе, потому что я к этому очень долго шла. Я уже очень много раз принимала в нём участие и сольно, и с командами. И это впервые, когда я на этом конкурсе заняла первое место, моя команда JK заняла третье место», — рассказала она корреспонденту НГС.

По словам танцовщицы, на подготовку сольного номера для женской номинации BEST LADIES SOLO PRO у неё ушло около двух месяцев. Она сама ставила хореографию и подбирала музыку.



«Я для себя решила, что больше буду просто получать удовольствие от самого процесса и наблюдать свой рост. У меня вообще не было никакой цели в плане мест. На самом деле у меня никогда нет цели занять определенное место. <…> За пару дней до фестиваля, когда я доделала мой номер, <…> я, оценив себя со стороны, снимая себя на видео, в какой-то момент подумала: "Это может быть победой"», — поделилась Юлианна.



В чемпионате принимали участие сильнейшие танцоры со всей России.



«Многих я знаю с проекта "Танцы на ТНТ" — Даша Салей, Юля Гаффарова. И много других девушек, которые ведут мастер-классы по всей России. Конечно, безумно приятно быть среди них. Я не могу сказать, что это такое первое место, когда не было конкурентов. Каждая девушка была достойна. Каждая выходила и показывала невероятное шоу, невероятную технику. <…> Мне кажется, как-то просто все сошлось воедино, и я победила. Но то, что были сильнейшие и талантливейшие соперницы, — это факт. Многими я восхищаюсь», — пояснила танцовщица.

