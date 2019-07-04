Либо квартира, либо машина: средняя цена иномарки достигла 1,8 миллиона рублей

За 5 месяцев 2019 года средняя цена нового автомобиля на отечественном рынке достигла 1 518 700 рублей, что на 9,9% выше, чем в 2018 году.

Иномарки подорожали еще больше — их средняя цена составила 1 776 900 рублей (+11,1%). Российские автомобили стоят гораздо дешевле — 660 500 рублей (+8,2%).



«Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, объема двигателя, привода, трансмиссии», — уточнили в пресс-службе аналитического агенства «Автостат».

