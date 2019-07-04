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Авто

Либо квартира, либо машина: средняя цена иномарки достигла 1,8 миллиона рублей

Иномарки подорожали на 11% по сравнению с прошлым годом

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Цена Toyota Corolla начинается от 1,17 миллиона рублей 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

За 5 месяцев 2019 года средняя цена нового автомобиля на отечественном рынке достигла 1 518 700 рублей, что на 9,9% выше, чем в 2018 году. 

Иномарки подорожали еще больше — их средняя цена составила 1 776 900 рублей (+11,1%). Российские автомобили стоят гораздо дешевле — 660 500 рублей (+8,2%). 

«Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, объема двигателя, привода, трансмиссии», — уточнили в пресс-службе аналитического агенства «Автостат».

За 1,7–1,8 миллиона рублей в Новосибирске вполне можно купить квартиру — например, свежую студию в Берёзовом или на улице Высоцкого. В ту же цену обойдётся старая 1-комнатная хрущёвка на Зорге, Макаренко или Киевской. 

В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе — виноват ли правый руль

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Переутка
4 июл 2019 в 20:47

С такими ценами на бензин и ОСАГО даром ваши машины не нужны. Избавился от своей пару лет назад и пересел на велик. Все прекрасно! И зимой и летом отличный вариант для тех, кто может себе позволить роскошь не быть заложником пробок, страховок, ремонта авто и бензина.

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4 июл 2019 в 20:45

Все возвращается на круги своя. В далёком 1989 за одну и ту же сумму можно было купить или ВАЗ 2109 или однешку на затулинке. 30 лет прошло и все по прежнему

Corriere della Sera
4 июл 2019 в 21:37

С чего начинал - к тому и вернет. Средняя ЗП в 2000, напомню, была ~107$.