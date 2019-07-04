Либо квартира, либо машина: средняя цена иномарки достигла 1,8 миллиона рублей

Цена Toyota Corolla начинается от 1,17 миллиона рублей
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
За 5 месяцев 2019 года средняя цена нового автомобиля на отечественном рынке достигла
Иномарки подорожали еще больше — их средняя цена составила
«Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, объема двигателя, привода, трансмиссии», — уточнили в пресс-службе аналитического агенства «Автостат».
За 1,7–1,8 миллиона рублей в Новосибирске вполне можно купить квартиру — например, свежую студию в Берёзовом или на улице Высоцкого. В ту же цену обойдётся старая 1-комнатная хрущёвка на Зорге, Макаренко или Киевской.
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