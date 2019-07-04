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Буря в Новосибирске: ливень топит улицы, ветер валит деревья

Сильный ветер повалил деревья прямо на дорогу

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Деревья упали на пересечении улиц Революции и Ленина

Сегодня, 4 июля Новосибирск накрыл мощный ливень. Весь день было тепло и солнечно, а к вечеру в городе затопило улицы, на дорогах образовались пробки, а в нескольких дворах ветер повалил деревья.

Синоптики предупреждали о дождливой погоде несколько дней назад. 

Присылайте фото и видео с последствиями бури в редакционную почту news@ngs.ru, а также в редакционный Whatsapp по номеру 8-923-157-0000 или через форму обратной связи на нашем сайте.

На улице Ленина дерево упало на проезжую часть и полностью перегородило её. Придется объезжать! 

Читательница НГС Рано Мингбаева сняла грозовые облака с высоты.

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КОММЕНТАРИИ (8)

4 июл 2019 в 19:46

а спиливать надо вековые деревья!вовремя же работать не хотим! вот и получаем обрыв электропередачь,контактных линий,поврежденных зданий и тд.

cjdf
4 июл 2019 в 19:52

ура...пух смыло)))))))как же достал этот пух, пыль, мусор, и прочая "великая сушь".

Точняк
4 июл 2019 в 19:45

У нашего ЧОПа ливневки хорошие, вся вода сразу уходит. И деревья все в порядке. Лично укреплял.