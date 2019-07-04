Буря в Новосибирске: ливень топит улицы, ветер валит деревья

Сегодня, 4 июля Новосибирск накрыл мощный ливень. Весь день было тепло и солнечно, а к вечеру в городе затопило улицы, на дорогах образовались пробки, а в нескольких дворах ветер повалил деревья.

Синоптики предупреждали о дождливой погоде несколько дней назад.

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