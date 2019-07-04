Буря в Новосибирске: ливень топит улицы, ветер валит деревья

На улице Ленина дерево упало на проезжую часть и полностью перегородило её. Придется объезжать!
Читательница НГС Рано Мингбаева сняла грозовые облака с высоты.
Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!
Привет!
Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет!
Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
Сильный ветер повалил деревья прямо на дорогу
Сегодня, 4 июля Новосибирск накрыл мощный ливень. Весь день было тепло и солнечно, а к вечеру в городе затопило улицы, на дорогах образовались пробки, а в нескольких дворах ветер повалил деревья.
Синоптики предупреждали о дождливой погоде несколько дней назад.
Присылайте фото и видео с последствиями бури в редакционную почту news@ngs.ru, а также в редакционный Whatsapp по номеру 8-923-157-0000 или через форму обратной связи на нашем сайте.
На улице Ленина дерево упало на проезжую часть и полностью перегородило её. Придется объезжать!
Читательница НГС Рано Мингбаева сняла грозовые облака с высоты.
а спиливать надо вековые деревья!вовремя же работать не хотим! вот и получаем обрыв электропередачь,контактных линий,поврежденных зданий и тд.
ура...пух смыло)))))))как же достал этот пух, пыль, мусор, и прочая "великая сушь".
У нашего ЧОПа ливневки хорошие, вся вода сразу уходит. И деревья все в порядке. Лично укреплял.