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Новосибирец нашёл на болоте хищное растение, которое ест мясо

Теперь росянка растёт в Новосибирске — выращивать её так же сложно, как запускать в космос ракеты

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Новосибирский ботаник привёз растение, способное есть мясо и мух

Фото: Юрий Овчинников, Анна Золотова / НГС

Новосибирский ботаник Юрий Овчинников привёз из Кемеровской области растение, способное есть мух и даже мясо, — росянку английскую. Популяцию этого растения обнаружили на Кокуйском болоте на Салаирском кряже, который тянется от Тогучинского района Новосибирской области до Кузбасса.

Юрий Овчинников рассказал корреспонденту НГС, что отправился в Кемеровскую область вместе с командой московских учёных, снимающих видео о природе Салаирского кряжа. На одном из болот ботаники наткнулись на целую популяцию росянки английской — крайне редкого для Западной Сибири растения.

Одно из растений Юрий Овчинников привёз с собой в ботанический сад СО РАН. 

Росянка питается органической пищей — в основном насекомыми, которых привлекает сладким ароматом. После того как насекомое садится на выступающую росу, росянка парализует его и начинает процесс поглощения. 

«У нас [в ботаническом саду] много видов росянок, помимо этой — тропических и субтропических. Для того чтобы их выращивать в искусственных условиях, нужно иметь определённые возможности, условия для них создать — прохлада, влажность. Не тяжёлые, просто надо их знать. Тяжело, потому что люди не знают, как их выращивать, что им дать. Тяжело кактусы выращивать или орхидеи? Я думаю, также легко запускать ракеты в космос, как и выращивать росянки», — считает Юрий Овчинников.

Он отметил, что растение даже способно переварить небольшой кусочек мяса. 

«Мух бы не было, они бы росли меньше. Поскольку питательных веществ в тех местах, где они произрастают, очень мало,они в процессе эволюции получили такую особенность — потреблять органическую пищу», — объяснил учёный.

До этого необычные белые цветы с жёлтыми пятнами заметили жители многоэтажки на улице Терешковой — их посадили у себя под окнами энтузиасты.

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