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Годовалая девочка выпала из окна дома в Заельцовском районе. Её не удалось спасти

Врачи пытались реанимировать ребёнка, но девочка получила слишком тяжёлые травмы

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Врачи пытались спасти девочку, но её травмы от падения были слишком тяжёлыми

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Вечером 4 июля с 5-го этажа жилого дома на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска выпала маленькая девочка. Её пытались спасти в машине реанимации и в детской больнице.

О падении годовалой девочки с 5-го этажа дома на улице Дмитрия Донского корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Новосибирской области. Пока что об обстоятельствах падения ребёнка почти ничего неизвестно — следователи проводят проверку.

«Один год девочке, [она] из Заельцовского района. Изначально [ребёнок получил] травму, не совместимую с жизнью. В реанимобиле пытались реанимировать, не получилось. К нам привезли, мы продолжили, но нереально было [её спасти]», — рассказал НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

Ранее в июне годовалый ребёнок выпал из окна многоэтажки в Кировском районе — спасти малыша медикам не удалось.

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КОММЕНТАРИИ (27)

Доктор.
4 июл 2019 в 19:25

Бывает. Ещё родят ;)

я не робот
4 июл 2019 в 19:25

креаклы начинайте ныть и винить во всём власть

психоаналитик.
4 июл 2019 в 19:37

Переживут, надо на приём к психиатру сходить