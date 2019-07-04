Годовалая девочка выпала из окна дома в Заельцовском районе. Её не удалось спасти

Вечером 4 июля с 5-го этажа жилого дома на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска выпала маленькая девочка. Её пытались спасти в машине реанимации и в детской больнице.



О падении годовалой девочки с 5-го этажа дома на улице Дмитрия Донского корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Новосибирской области. Пока что об обстоятельствах падения ребёнка почти ничего неизвестно — следователи проводят проверку.



«Один год девочке, [она] из Заельцовского района. Изначально [ребёнок получил] травму, не совместимую с жизнью. В реанимобиле пытались реанимировать, не получилось. К нам привезли, мы продолжили, но нереально было [её спасти]», — рассказал НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.

