Годовалая девочка выпала из окна дома в Заельцовском районе. Её не удалось спасти

Врачи пытались спасти девочку, но её травмы от падения были слишком тяжёлыми
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Вечером 4 июля с 5-го этажа жилого дома на улице Дмитрия Донского в Заельцовском районе Новосибирска выпала маленькая девочка. Её пытались спасти в машине реанимации и в детской больнице.
О падении годовалой девочки с 5-го этажа дома на улице Дмитрия Донского корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Новосибирской области. Пока что об обстоятельствах падения ребёнка почти ничего неизвестно — следователи проводят проверку.
«Один год девочке, [она] из Заельцовского района. Изначально [ребёнок получил] травму, не совместимую с жизнью. В реанимобиле пытались реанимировать, не получилось. К нам привезли, мы продолжили, но нереально было [её спасти]», — рассказал НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий.
Ранее в июне годовалый ребёнок выпал из окна многоэтажки в Кировском районе — спасти малыша медикам не удалось.