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Вспышка менингококка

В мечетях Новосибирска начали ставить прививки от менингита

Мусульмане смогут поставить прививки от опасной инфекции в двух мечетях города

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Представители мусульманской общины вместе с областным минздравом открыли пункты вакцинации после вспышки менингококковой инфекции

Фото: Александр Ощепков / НГС

В двух мечетях Новосибирска начали прививать прихожан от менингококковой инфекции — после вспышки заболевания прививочные пункты открылись в мечетях на улицах Красина и Мира. 

Такую акцию предложили мусульманам в министерстве здравоохранения Новосибирской области и управлении Роспортребнадзора после того, как врачи диагностировали заболевание у детей, посещавших мечети.

«С таким предложением к нам обратились вышестоящие органы — минздрав и Роспотребнадзор — из-за вспышки менингита в городе. Еженедельно по пятницам у нас собирается 3-4 тысячи человек — есть возможность провакцинировать большое количество человек. Мы предоставляем место, они вакцинируют в двух мечетях, на правом и левом берегу — на Красина и Мира. С начала мая по начало июня у нас был месяц Рамадан, пост. Ежедневно около 2 тысяч человек посещали мечеть. После в больницу с менингитом попали трое или четверо ребятишек — из-за этого было принято решение организовать пункты вакцинации в мечетях. Вакцинация проходит каждую пятницу с 13:00 до 14:30, где-то до 15:00», — рассказал корреспонденту НГС муфтий Салим Шакирзянов.

Вспышку заболевания менингитом новосибирские врачи диагностировали 10 июня — в начале лета 25 горожан были госпитализированы в больницы. Спустя несколько недель медики отчитались, что сейчас в городе сильнейший всплеск заболеваемости менингитом за последние 20 лет

Вспышки опасных инфекций среди прихожан одного прихода случаются в Новосибирске не в первый раз. Так, в феврале этого года в Дзержинском районе несколько десятков людей заразились корью — многие из них были участниками одной религиозной общины и регулярно посещали одну церковь. Тогда из-за большого количества заболевших баптисты даже временно отменили службы.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (5)

5 июл 2019 в 07:22

Странно выглядит предложение..... а православным не требуется ставить прививки?

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5 июл 2019 в 07:37

Ну отлично,просто прекрасно. Почему их всех сейчас вакцинируют бесплатно, из бюджета, на деньги которые предназначались на лечение местных граждан ,у которых есть страховой, за которого работодатель исправно платит положенные проценты, а этим самым гажданам предлогают поставить прививку себе и детям за 5000 в платном центре. аплодирую стоя нашему провительству. это дно. расходимся

Фыва
5 июл 2019 в 07:42

Сначала завезли сюда эту заразу , теперь прививаться давай.