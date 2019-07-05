В мечетях Новосибирска начали ставить прививки от менингита

Представители мусульманской общины вместе с областным минздравом открыли пункты вакцинации после вспышки менингококковой инфекции
Фото: Александр Ощепков / НГС
В двух мечетях Новосибирска начали прививать прихожан от менингококковой инфекции — после вспышки заболевания прививочные пункты открылись в мечетях на улицах Красина и Мира.
Такую акцию предложили мусульманам в министерстве здравоохранения Новосибирской области и управлении Роспортребнадзора после того, как врачи диагностировали заболевание у детей, посещавших мечети.
«С таким предложением к нам обратились вышестоящие органы — минздрав и Роспотребнадзор — из-за вспышки менингита в городе. Еженедельно по пятницам у нас собирается 3-4 тысячи человек — есть возможность провакцинировать большое количество человек. Мы предоставляем место, они вакцинируют в двух мечетях, на правом и левом берегу — на Красина и Мира. С начала мая по начало июня у нас был месяц Рамадан, пост. Ежедневно около 2 тысяч человек посещали мечеть. После в больницу с менингитом попали трое или четверо ребятишек — из-за этого было принято решение организовать пункты вакцинации в мечетях. Вакцинация проходит каждую пятницу с 13:00 до 14:30, где-то до 15:00», — рассказал корреспонденту НГС муфтий Салим Шакирзянов.
Вспышку заболевания менингитом новосибирские врачи диагностировали 10 июня — в начале лета 25 горожан были госпитализированы в больницы. Спустя несколько недель медики отчитались, что сейчас в городе сильнейший всплеск заболеваемости менингитом за последние 20 лет.
Вспышки опасных инфекций среди прихожан одного прихода случаются в Новосибирске не в первый раз. Так, в феврале этого года в Дзержинском районе несколько десятков людей заразились корью — многие из них были участниками одной религиозной общины и регулярно посещали одну церковь. Тогда из-за большого количества заболевших баптисты даже временно отменили службы.