В мечетях Новосибирска начали ставить прививки от менингита

В двух мечетях Новосибирска начали прививать прихожан от менингококковой инфекции — после вспышки заболевания прививочные пункты открылись в мечетях на улицах Красина и Мира.

Такую акцию предложили мусульманам в министерстве здравоохранения Новосибирской области и управлении Роспортребнадзора после того, как врачи диагностировали заболевание у детей, посещавших мечети.

«С таким предложением к нам обратились вышестоящие органы — минздрав и Роспотребнадзор — из-за вспышки менингита в городе. Еженедельно по пятницам у нас собирается 3-4 тысячи человек — есть возможность провакцинировать большое количество человек. Мы предоставляем место, они вакцинируют в двух мечетях, на правом и левом берегу — на Красина и Мира. С начала мая по начало июня у нас был месяц Рамадан, пост. Ежедневно около 2 тысяч человек посещали мечеть. После в больницу с менингитом попали трое или четверо ребятишек — из-за этого было принято решение организовать пункты вакцинации в мечетях. Вакцинация проходит каждую пятницу с 13:00 до 14:30, где-то до 15:00», — рассказал корреспонденту НГС муфтий Салим Шакирзянов.