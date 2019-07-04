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Здоровье
Вспышка менингококка

Медикам понадобилась новая вакцина от менингококковой инфекции — на неё потратят ещё 17 миллионов

После вспышки заболевания вакцинация продолжится

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Новая закупка потребовалась после вспышки инфекции, которая случилась в июне 

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Новосибоблфарм», подведомственное учреждение Министерству здравоохранения Новосибирской области, заказал вакцину от менингококковой инфекции на 17 миллионов рублей.

Информация о восьми закупках вакцины опубликована на сайте zakupki.gov.ru в течение 3–4 июля.

«От министерства здравоохранения мы получили распоряжение о закупе вакцины. Но разделили лоты — не одним большим лотом, а разделили в целях сокращения регламентных сроков закупки», — рассказала корреспонденту НГС директор «Новосибоблфарма» Елена Горбунова.

Она отметила, что информацию по объёмам и количеству вакцины в учреждение направляет минздрав и специалист, который курирует вакцинопрофилактику.

В частности, одна из закупок начальной стоимостью 2 миллиона 887 тысяч рассчитана на 361 доз вакцины (вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A, C, Y и W-135). В одну дозу для внутримышечного введения входит 0,5 мл. Электронный аукцион по закупке пройдёт 15 июля.

«Те закупки, которые планировались на год, были закуплены, выполнены. А в связи со вспышкой [инфекции] министерство здравоохранения Новосибирской области принимает решение о закупке ещё дополнительных объёмов, которые необходимы будут», — отметила Горбунова.

НГС отправил запрос в областной минздрав с просьбой уточнить, сколько жителей области будут привиты за счёт этой закупки.

На прошлой неделе новосибирские врачи признали, что такая сложная ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией сложилась впервые за 20 лет. Но, по их словам, эпидемии нет. О рекордной заболеваемости за долгое время рассказывала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Накануне, 3 июля, главный инфекционист региона Лариса Позднякова сообщила корреспонденту НГС, что на этой неделе новых случаев заболевания менингококковой инфекцией зарегистрировано не было.

В июне участковый врач-терапевт с 20-летним стажем Юлия Орлова рассказала корреспонденту НГС, как определить, что у вас именно эта болезнь, и не допустить развития менингита.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Родина мать
4 июл 2019 в 18:19

Мы все привиты, так намного спокойнее. У меня даже мысли не было отказаться от какой либо прививки детям.

Фото пользователя
4 июл 2019 в 18:18

Пусть вакцина и медики будут во всеоружии. Это поможет максимально быстро погасить очаг заболевания.

Док
4 июл 2019 в 18:17

Надо на корню рубить эту хворь! Не дай бог распространиться, ведь возможны летальные исходы.