Мэрия поставит на дороге с глубокой колеёй знак «Неровная дорога» — ремонта придётся ждать долго

Мэрия ответила жителям «Шлюза», когда им ждать ремонт дороги на улице Балтийская
Фото: Кирилл Борцов
Ремонт глубокой дороги от Бердского шоссе до остановки транспорта «Белоусова» в Советском районе Новосибирска запланирован только на 2021 год. Накануне жители микрорайона «Шлюз» измерили колею на этой дороге и сделали вывод, что яма превышает допустимые нормативы.
«Ремонт улицы Балтийская <…> запланирован в 2021 году на всём её протяжении», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
До этого времени в Советском районе Новосибирска запланированы другие дорожные работы — на дорогах, где колея ещё больше.
«В планы планово-предупредительного ремонта и ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были включены объекты, требующие безотлагательного ремонта и имеющие ещё большую колейность, <…> такие как Бердское шоссе, проспект Академика Лаврентьева и т. д. Всего по Советскому району в планы ремонта были включены объекты общей площадью 25 810 кв. м, а также <…> ремонт Бердского шоссе от Матвеевки до проспекта Строителей общей протяженностью 7,13 км, из которых 5,9 км — в границах Советского района», — пояснили в департаменте.
В мэрии также напомнили, что колею на этой дороге уже устраняли в 2017 году, отремонтировав 2100 кв. м дорожного полотна. В следующем году, пообещали в мэрии, в рамках текущего ремонта проведут обследование дороги — после этого устранят наиболее опасные участки с колеёй.
Пока городские власти только выдали техническое задание на установку здесь знака «Неровная дорога».
Вчера НГС рассказал о группе жителей Шлюза, которые провели замеры колеи и обнаружили, что её глубина превышает максимально допустимые значения установленных нормативов. После замеров жители записали и отправили мэру города видеообращение с просьбой провести незамедлительный ремонт дороги.