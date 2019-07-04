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Дороги и транспорт

Мэрия поставит на дороге с глубокой колеёй знак «Неровная дорога» — ремонта придётся ждать долго

Колею мерили жители «Шлюза»  — она оказалась слишком глубокой

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Мэрия ответила жителям «Шлюза», когда им ждать ремонт дороги на улице Балтийская

Фото: Кирилл Борцов

Ремонт глубокой дороги от Бердского шоссе до остановки транспорта «Белоусова» в Советском районе Новосибирска запланирован только на 2021 год. Накануне жители микрорайона «Шлюз» измерили колею на этой дороге и сделали вывод, что яма превышает допустимые нормативы.

«Ремонт улицы Балтийская <…> запланирован в 2021 году на всём её протяжении», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

До этого времени в Советском районе Новосибирска запланированы другие дорожные работы — на дорогах, где колея ещё больше. 

«В планы планово-предупредительного ремонта и ремонта в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были включены объекты, требующие безотлагательного ремонта и имеющие ещё большую колейность, <…> такие как Бердское шоссе, проспект Академика Лаврентьева и т. д. Всего по Советскому району в планы ремонта были включены объекты общей площадью 25 810 кв. м, а также <…> ремонт Бердского шоссе от Матвеевки до проспекта Строителей общей протяженностью 7,13 км, из которых 5,9 км — в границах Советского района», — пояснили в департаменте. 

В мэрии также напомнили, что колею на этой дороге уже устраняли в 2017 году, отремонтировав 2100 кв. м дорожного полотна. В следующем году, пообещали в мэрии, в рамках текущего ремонта проведут обследование дороги — после этого устранят наиболее опасные участки с колеёй. 

Пока городские власти только выдали техническое задание на установку здесь знака «Неровная дорога».

Вчера НГС рассказал о группе жителей Шлюза, которые провели замеры колеи и обнаружили, что её глубина превышает максимально допустимые значения установленных нормативов. После замеров жители записали и отправили мэру города видеообращение с просьбой провести незамедлительный ремонт дороги. 

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колеяРемонт дорог

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
4 июл 2019 в 18:41

Может и дорожный налог дружно перестать платить и запланируем платить налог на 2022 год ?

Фото пользователя
4 июл 2019 в 18:45

От городских чинуш большего и не ожидали. По их мнению знак решил всю проблему.

Тимур
4 июл 2019 в 18:44

Прикольно в мэрии разрушили эту проблему. А получше варианта не придумали?