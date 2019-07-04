Мэрия поставит на дороге с глубокой колеёй знак «Неровная дорога» — ремонта придётся ждать долго

Ремонт глубокой дороги от Бердского шоссе до остановки транспорта «Белоусова» в Советском районе Новосибирска запланирован только на 2021 год. Накануне жители микрорайона «Шлюз» измерили колею на этой дороге и сделали вывод, что яма превышает допустимые нормативы.



«Ремонт улицы Балтийская <…> запланирован в 2021 году на всём её протяжении», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

До этого времени в Советском районе Новосибирска запланированы другие дорожные работы — на дорогах, где колея ещё больше.