«Чтобы перестала стесняться»: сибирячка связала подруге альпаку с инсулиновой помпой

Альпака размером с ладонь связана крючком
Фото: Полина Андреева
Сибирячка Полина Андреева сделала для подруги, больной диабетом, необычную игрушку — с ней она перестала стесняться носить необходимый ей аппарат. Раньше ей было некомфортно ходить с инсулиновой помпой.
«Я делаю портретные игрушки для своих друзей. Обычно человек всегда себя с чем-то ассоциирует и говорит мне, какое животное хотел бы. Подруга попросила сделать для неё альпаку. Я всегда делаю к игрушкам какие-то необычные аксессуары. Но у неё была особенная просьба. Она носит инсулиновую помпу, но ей очень сложно морально это делать, потому что люди не знают, что это такое — спрашивают, обращают особое внимание», — рассказала корреспонденту НГС Полина Андреева.
Она сделала альпаку размером с ладонь в технике амигуруми — связала игрушку крючком. На работу ушло около восьми часов. Инсулиновую помпу девушка делала по фотографии.
«Старалась сделать так, чтобы вблизи было видно, как будто там шприц, а вместо инсулина засыпала блёстки. Игрушку отдавать полетела на самолёте, хотя могла и по почте отправить. Но у подруги аэрофобия, и мы решили продолжить колдовство. Я взяла на счастье эту игрушку с собой в воздух», — добавила Полина.
Её подруга от игрушки была в восторге.
«Есть куколки в Америке для детей, у которых кохлеарные импланты (прибор, компенсирующий потерю слуха. — Прим. ред.). И это такая классная идея. Через игрушку принять себя, чтобы перестать стесняться. Подруга снова стала носить помпу, надев её на юбку. Взяла игрушку с собой на работу и сказала, что коллегам она очень понравилась и ей самой от этого стало легче», — объяснила Андреева.
В Новосибирске бывший научный сотрудник шьёт игрушки, которые нужно кормить носками. Другая сибирячка открыла производство игрушек, которые спасают от зубной боли.