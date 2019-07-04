«Чтобы перестала стесняться»: сибирячка связала подруге альпаку с инсулиновой помпой

Сибирячка Полина Андреева сделала для подруги, больной диабетом, необычную игрушку — с ней она перестала стесняться носить необходимый ей аппарат. Раньше ей было некомфортно ходить с инсулиновой помпой.

«Я делаю портретные игрушки для своих друзей. Обычно человек всегда себя с чем-то ассоциирует и говорит мне, какое животное хотел бы. Подруга попросила сделать для неё альпаку. Я всегда делаю к игрушкам какие-то необычные аксессуары. Но у неё была особенная просьба. Она носит инсулиновую помпу, но ей очень сложно морально это делать, потому что люди не знают, что это такое — спрашивают, обращают особое внимание», — рассказала корреспонденту НГС Полина Андреева.



Она сделала альпаку размером с ладонь в технике амигуруми — связала игрушку крючком. На работу ушло около восьми часов. Инсулиновую помпу девушка делала по фотографии.



Открытку к игрушке нарисовала знакомая Полины Фото: Полина Андреева