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Сибиряки шьют необычные игрушки

«Чтобы перестала стесняться»: сибирячка связала подруге альпаку с инсулиновой помпой

Теперь девушка снова носит с собой необходимый медицинский прибор

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Альпака размером с ладонь связана крючком

Фото: Полина Андреева

Сибирячка Полина Андреева сделала для подруги, больной диабетом, необычную игрушку — с ней она перестала стесняться носить необходимый ей аппарат. Раньше ей было некомфортно ходить с инсулиновой помпой.

«Я делаю портретные игрушки для своих друзей. Обычно человек всегда себя с чем-то ассоциирует и говорит мне, какое животное хотел бы. Подруга попросила сделать для неё альпаку. Я всегда делаю к игрушкам какие-то необычные аксессуары. Но у неё была особенная просьба. Она носит инсулиновую помпу, но ей очень сложно морально это делать, потому что люди не знают, что это такое — спрашивают, обращают особое внимание», — рассказала корреспонденту НГС Полина Андреева.

Она сделала альпаку размером с ладонь в технике амигуруми — связала игрушку крючком. На работу ушло около восьми часов. Инсулиновую помпу девушка делала по фотографии.

Открытку к игрушке нарисовала знакомая Полины

Открытку к игрушке нарисовала знакомая Полины

«Старалась сделать так, чтобы вблизи было видно, как будто там шприц, а вместо инсулина засыпала блёстки. Игрушку отдавать полетела на самолёте, хотя могла и по почте отправить. Но у подруги аэрофобия, и мы решили продолжить колдовство. Я взяла на счастье эту игрушку с собой в воздух», — добавила Полина.

Её подруга от игрушки была в восторге.

«Есть куколки в Америке для детей, у которых кохлеарные импланты (прибор, компенсирующий потерю слуха. — Прим. ред.). И это такая классная идея. Через игрушку принять себя, чтобы перестать стесняться. Подруга снова стала носить помпу, надев её на юбку. Взяла игрушку с собой на работу и сказала, что коллегам она очень понравилась и ей самой от этого стало легче», — объяснила Андреева.

В Новосибирске бывший научный сотрудник шьёт игрушки, которые нужно кормить носками. Другая сибирячка открыла производство игрушек, которые спасают от зубной боли

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (14)

4 июл 2019 в 17:08

И зачем эта корявая реклама здесь? Типа взрослый человек будет стесняться ходить с жизненно необходимым ему мед.аппаратом, и при этом легко и просто, в любом месте, одежде и ситуации будет разгуливать с игрушкой на поясе? Конечно же, мы Вам верим, ага))
Пы.Сы. Если эта альпака на поясе размером с ладонь, то я балерина...

сссс
4 июл 2019 в 17:10

Совершенно безумная новость. Это была реклама игрушек ? История про взрослого человека с серьезным заболеванием и незрелой психикой? Не поймите неправильно, но взрослая женщина с игрушкой на работе меня пугает, а вот мед.изделие на поясе нет.

Главное результат
4 июл 2019 в 17:11

Какая разница как человеку хорошо и комфортно себя чувствовать с такой болезнью, смекалка в этом деле дело очень хорошее!