Радченко отказался слушать приговор и не вернулся в зал заседаний — суд идёт с пустой клеткой

Обвиняемый в убийствах и других преступлениях Анатолий Радченко отказался слушать приговор, который ему выносит Новосибирский областной суд, — после перерыва подсудимый не вернулся в зал заседаний.

После перерыва судья объявила, что Анатолий Радченко отказывается снова входить в зал заседаний и участвовать в оглашении приговора. Суд не счёл это препятствием и продолжил читать приговор без подсудимого.



Ещё до перерыва из произнесённых судьёй формулировок стало ясно, что приговор будет обвинительным. В тексте прозвучала фраза о том, что вина Анатолия Радченко подтвердилась в судебных заседаниях. А доводы о том, что подсудимого пытались оговорить, не подтвердились, зачитала судья.