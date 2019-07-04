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Криминал
Дело банды Трунова

Радченко отказался слушать приговор и не вернулся в зал заседаний — суд идёт с пустой клеткой

Отсутствие обвиняемого в зале суда судья препятствием не посчитала

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Чтение приговора после обеденного перерыва продолжается без подсудимого

Фото: Дмитрий Здорников / НГС

Обвиняемый в убийствах и других преступлениях Анатолий Радченко отказался слушать приговор, который ему выносит Новосибирский областной суд, — после перерыва подсудимый не вернулся в зал заседаний.

После перерыва судья объявила, что Анатолий Радченко отказывается снова входить в зал заседаний и участвовать в оглашении приговора. Суд не счёл это препятствием и продолжил читать приговор без подсудимого.

Ещё до перерыва из произнесённых судьёй формулировок стало ясно, что приговор будет обвинительным. В тексте прозвучала фраза о том, что вина Анатолия Радченко подтвердилась в судебных заседаниях. А доводы о том, что подсудимого пытались оговорить, не подтвердились, зачитала судья.

Анатолия Радченко называют предполагаемым руководителем банды киллеров, которая входила в состав криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова. Подсудимого обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в числе которых четыре убийства, три покушения на убийство, незаконный оборот оружия и другие.

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КОММЕНТАРИИ (24)

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4 июл 2019 в 16:01

а другой Толя не при делах?

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4 июл 2019 в 15:45

Какой обидчивый...

Гость
4 июл 2019 в 15:42

Сейчас судья разозлиться