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Криминал
Дело банды Трунова

Суд признал вину Анатолия Радченко, которого называют главой банды киллеров

Судья не нашла подтверждений тому, что Челентано оговорили

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Ранее гособвинитель потребовал приговорить Анатолия Радченко к 25 годам колонии строгого режима

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирском областном суде продолжается чтение приговора предпринимателю Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. Его называют предполагаемым руководителем банды киллеров, которая входила в состав криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова.

Несмотря на то, что приговор ещё не дочитан, из формулировок ясно, что он будет обвинительным. В тексте прозвучала фраза о том, что вина Анатолия Радченко подтвердилась в судебных заседаниях. Доводы о том, что подсудимого пытались оговорить, не подтвердились, зачитала судья.

Анатолия Радченко обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в числе которых четыре убийства, три покушения на убийство, незаконный оборот оружия и другие. Сегодня приговор вряд ли будет дочитан, но корреспонденты НГС продолжают следить за происходящим в суде в режиме онлайн.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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4 июл 2019 в 15:18

Завтра дочитают.