Суд признал вину Анатолия Радченко, которого называют главой банды киллеров

В Новосибирском областном суде продолжается чтение приговора предпринимателю Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. Его называют предполагаемым руководителем банды киллеров, которая входила в состав криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова.

Несмотря на то, что приговор ещё не дочитан, из формулировок ясно, что он будет обвинительным. В тексте прозвучала фраза о том, что вина Анатолия Радченко подтвердилась в судебных заседаниях. Доводы о том, что подсудимого пытались оговорить, не подтвердились, зачитала судья.