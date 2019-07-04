Суд признал вину Анатолия Радченко, которого называют главой банды киллеров

Ранее гособвинитель потребовал приговорить Анатолия Радченко к 25 годам колонии строгого режима
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирском областном суде продолжается чтение приговора предпринимателю Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. Его называют предполагаемым руководителем банды киллеров, которая входила в состав криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова.
Несмотря на то, что приговор ещё не дочитан, из формулировок ясно, что он будет обвинительным. В тексте прозвучала фраза о том, что вина Анатолия Радченко подтвердилась в судебных заседаниях. Доводы о том, что подсудимого пытались оговорить, не подтвердились, зачитала судья.
Анатолия Радченко обвиняют сразу в нескольких преступлениях, в числе которых четыре убийства, три покушения на убийство, незаконный оборот оружия и другие. Сегодня приговор вряд ли будет дочитан, но корреспонденты НГС продолжают следить за происходящим в суде в режиме онлайн.