Видео: трое в белых масках отняли у новосибирца сумку с 1 миллионом рублей

Полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.

«В ночь на 2 июля в подъезде жилого дома № 41 по улице Высоцкого трое неустановленных с применением физического насилия завладели у гражданина сумкой с крупной суммой денежных средств, после сего скрылись с похищенным», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

В областном управлении МВД корреспонденту НГС уточнили, что в сумке у потерпевшего было более 1 миллиона рублей. Причина, по которой у него была с собой крупная сумма, пока неизвестна.