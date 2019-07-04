Видео: трое в белых масках отняли у новосибирца сумку с 1 миллионом рублей

У мужчины отобрали сумку с миллионом в подъезде на Высоцкого, 41
Фото: «Электронный город» / пресс-служба ГУ МВД по НСО, google.ru/maps
Полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.
«В ночь на 2 июля в подъезде жилого дома
В областном управлении МВД корреспонденту НГС уточнили, что в сумке у потерпевшего было более 1 миллиона рублей. Причина, по которой у него была с собой крупная сумма, пока неизвестна.
Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых.
«Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых и их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232–17–00, 323–17–51, 232–17–55, 232–81–89», — передают в МВД.
«Электронный город» / пресс-служба ГУ МВД по НСО
В начале января полиция Новосибирска опубликовала видео, на котором запечатлён подозреваемый в нападении на секс-шопы «Дон Феромон» на проспекте Маркса в Новосибирске.