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Криминал

Видео: трое в белых масках отняли у новосибирца сумку с 1 миллионом рублей

На потерпевшего напали ночью в подъезде дома на МЖК

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У мужчины отобрали сумку с миллионом в подъезде на Высоцкого, 41

Фото: «Электронный город» / пресс-служба ГУ МВД по НСО, google.ru/maps

Полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.

«В ночь на 2 июля в подъезде жилого дома № 41 по улице Высоцкого трое неустановленных с применением физического насилия завладели у гражданина сумкой с крупной суммой денежных средств, после сего скрылись с похищенным», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

В областном управлении МВД корреспонденту НГС уточнили, что в сумке у потерпевшего было более 1 миллиона рублей. Причина, по которой у него была с собой крупная сумма, пока неизвестна.

Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых.

«Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых и их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232–17–00, 323–17–51, 232–17–55, 232–81–89», — передают в МВД.

«Электронный город» / пресс-служба ГУ МВД по НСО

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Подозреваемые были в медицинских масках

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КОММЕНТАРИИ (61)

Фывап
4 июл 2019 в 13:41

Судя по лицам, это японские врачи.

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4 июл 2019 в 13:39

Какой отчаянный человек. На МЖК, ночь с лямом налички...

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4 июл 2019 в 13:40

Нувот теперь скажите, что от гастарбейтеров столько пользы и радости, что нужно их любить и жалеть, ведь у них такая трудная жизнь. Эти рожи ни за какой маской не спрячешь. Азиатские гости.