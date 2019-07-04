Железнодорожный переезд и новую дорогу на «Родниках» оценили в 60 миллионов

По Фадеева (на фото) можно будет добраться до Гребенщикова по дороге через железнодорожный переезд
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
Мэрия Новосибирска заказала строительство железнодорожного переезда и дороги на улице Фадеева в микрорайоне «Родники».
Власти объявили две закупки по максимальной цене 33 миллиона рублей — одна из них на строительство первого этапа переезда, другая — на строительство дороги.
«Сроки завершения работ: с даты заключения муниципального контракта до 15 октября 2019 года», — говорится в обеих закупках.
По улице Фадеева через переезд можно будет выезжать на улицу Гребенщикова.
Протяжённость будущей автомобильной дороги на Фадеева — 213,98 метров. Ширина — 8 метров, то есть 2 полосы с расчётной скорости движения 50 км/ч.
«Вид покрытия основной проезжей части: щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на полимерно-битумном вяжущем», — уточняется в документах.
Переезд проложат через соединительный путь станции Новосибирск — Восточный и железнодорожный путь необщего пользования ООО «Траверс-Холдинг» в створе улиц Гребенщикова и Фадеева. В документах называется ширина переезда — она составит 8 метров. Вместе с переездом сделают пешеходную дорожку шириной три метра.
Кроме того, на переезд установят камеру фото- и видеофиксации. Она будет фиксировать следующие нарушения: пересечение стоп-линии в случае, когда движение через переезд запрещено, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения.
О строительстве этих объектов мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал в середине мая 2019 года. На прошлой неделе мэрия Новосибирска заказала строительство другой новой дороги на «Родниках» — на улице Мясниковой.