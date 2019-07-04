Железнодорожный переезд и новую дорогу на «Родниках» оценили в 60 миллионов

Мэрия Новосибирска заказала строительство железнодорожного переезда и дороги на улице Фадеева в микрорайоне «Родники».



Власти объявили две закупки по максимальной цене 33 миллиона рублей — одна из них на строительство первого этапа переезда, другая — на строительство дороги.

«Сроки завершения работ: с даты заключения муниципального контракта до 15 октября 2019 года», — говорится в обеих закупках.

По улице Фадеева через переезд можно будет выезжать на улицу Гребенщикова.

Протяжённость будущей автомобильной дороги на Фадеева — 213,98 метров. Ширина — 8 метров, то есть 2 полосы с расчётной скорости движения 50 км/ч.