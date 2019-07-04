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Дороги и транспорт

Железнодорожный переезд и новую дорогу на «Родниках» оценили в 60 миллионов

Дорогу должны сдать уже этой осенью

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По Фадеева (на фото) можно будет добраться до Гребенщикова по дороге через железнодорожный переезд

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Мэрия Новосибирска заказала строительство железнодорожного переезда и дороги на улице Фадеева в микрорайоне «Родники».

Власти объявили две закупки по максимальной цене 33 миллиона рублей — одна из них на строительство первого этапа переезда, другая — на строительство дороги.

«Сроки завершения работ: с даты заключения муниципального контракта до 15 октября 2019 года», — говорится в обеих закупках.

По улице Фадеева через переезд можно будет выезжать на улицу Гребенщикова.

Протяжённость будущей автомобильной дороги на Фадеева — 213,98 метров. Ширина — 8 метров, то есть 2 полосы с расчётной скорости движения 50 км/ч.

«Вид покрытия основной проезжей части: щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-20) на полимерно-битумном вяжущем», — уточняется в документах.

Переезд проложат через соединительный путь станции Новосибирск — Восточный и железнодорожный путь необщего пользования ООО «Траверс-Холдинг» в створе улиц Гребенщикова и Фадеева. В документах называется ширина переезда — она составит 8 метров. Вместе с переездом сделают пешеходную дорожку шириной три метра.

Кроме того, на переезд установят камеру фото- и видеофиксации. Она будет фиксировать следующие нарушения: пересечение стоп-линии в случае, когда движение через переезд запрещено, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения.

О строительстве этих объектов мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал в середине мая 2019 года. На прошлой неделе мэрия Новосибирска заказала строительство другой новой дороги на «Родниках» — на улице Мясниковой

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КОММЕНТАРИИ (17)

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4 июл 2019 в 16:52

А так ли оно там надо? У нас в городе есть и другие места где эти деньги нужнее.

Родников
4 июл 2019 в 16:47

Плохо. Теперь все встанут там в пробку. А так удобно сейчас с конечки ездить на транспорте, 25 минут и на плановой уже.

Алес
4 июл 2019 в 16:46

Локтя за это - в президенты РФ