В центре Новосибирска на машину положили похоронный венок

На припаркованную во дворе машину в центре Новосибирска положили похоронный венок — местные жители обратились в полицию.

«Венок на "Рено" положили, скорее всего, ночью, так как утром 3 июля все жители двух домов смогли лицезреть эту картину, — рассказала НГС жительница дома 42 на улице Сакко и Ванцетти. — Помимо похоронного венка у автомобиля проколоты все четыре колеса».

По её словам, сегодня машина по-прежнему стояла с венком, хотя жители дома обращались в полицию. Как сообщили местные жители, на момент публикации венок переложили под машину.