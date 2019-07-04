В центре Новосибирска на машину положили похоронный венок

Венок прикрепили к машине два дня назад
Фото: очевидец
На припаркованную во дворе машину в центре Новосибирска положили похоронный венок — местные жители обратились в полицию.
«Венок на "Рено" положили, скорее всего, ночью, так как утром 3 июля все жители двух домов смогли лицезреть эту картину, — рассказала НГС жительница дома 42 на улице Сакко и Ванцетти. — Помимо похоронного венка у автомобиля проколоты все четыре колеса».
По её словам, сегодня машина по-прежнему стояла с венком, хотя жители дома обращались в полицию. Как сообщили местные жители, на момент публикации венок переложили под машину.
«Вчера в отдел полиции Октябрьский поступало сообщение от жителя дома по улице Сакко и Ванцетти о том, что на огороженной территории дома на одном из автомобилей находится венок похоронный, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — Сотрудники полиции на место выезжали. Да, действительно кто-то положил похоронный венок».
По информации полиции, обращался не сам водитель автомобиля, а житель дома. Владелец машины пока не в Новосибирске. Сейчас полиция проводит проверку.
В прошлом году на МЖК появился народный мститель, который царапал припаркованные на тротуаре автомобили.