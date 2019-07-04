Целый дом сидит без горячей воды из-за внедорожника — машина мешает коммунальщикам починить трубу

Во дворе дома № 406 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска коммунальщики не могут устранить дефект на трубопроводе из-за припаркованного внедорожника Renault Kaptur.

Из-за этого в жилой пятиэтажке уже три дня нет горячей воды.

«Наши специалисты раскопали [на месте дефекта], потом пришлось дальше подкапывать, чтобы заменить участок дефектной трубы. Но появился риск обвала грунта на краю участка, дальше работы вести невозможно, сваркой работать тоже небезопасно вблизи автомобиля. Поэтому было принято решение пока закопать обратно, чтобы автомобиль не провалился», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.