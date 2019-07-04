Целый дом сидит без горячей воды из-за внедорожника — машина мешает коммунальщикам починить трубу

Коммунальщики просят местных жителей помочь в поисках хозяина машины
Фото: предоставлено пресс-службой СГК
Во дворе дома
Из-за этого в жилой пятиэтажке уже три дня нет горячей воды.
«Наши специалисты раскопали [на месте дефекта], потом пришлось дальше подкапывать, чтобы заменить участок дефектной трубы. Но появился риск обвала грунта на краю участка, дальше работы вести невозможно, сваркой работать тоже небезопасно вблизи автомобиля. Поэтому было принято решение пока закопать обратно, чтобы автомобиль не провалился», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
В энергокомпании добавили, что хозяина автомобиля не удается найти уже несколько дней. Из-за припаркованной машины к месту работ не может проехать и спецтехника.
«Ищем хозяина машины и просим местных жителей помочь в этом», — добавили в СГК.
C 1 июля в Новосибирске начались теплоиспытания в зоне ТЭЦ-2 — от горячей воды отключают жителей в районе Димитровского и Коммунального мостов.
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