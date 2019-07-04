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Город

Соболям снова не место: из двора на Коммунистической убрали граффити с пляшущими соболями

На граффити пожаловались властям — владелец рисунков согласился их убрать

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Демонтаж начался и закончился сегодня днём

Фото: Игорь Каменев

Сегодня, 4 июля, во дворе на Коммунистической демонтировали граффити с соболями — бар, который поставил граффити, узнал, что на них пожаловались в УФАС и мэрию.

Идея размещения этих граффити принадлежит соучредителю бара The Rooks Игорю Каменеву, но жалобу получил не он, а арендатор здания. Кто автор жалобы — неизвестно, потому что копия документа оказалась без подписи. До «тусовочных соболей» на этом месте были другие граффити, а соболей создал художник Иван Ягода в сентябре 2018 года. Это те же самые соболя, которые когда-то были за гостиницей «Центральная».

«Граффити-спот (место, подходящее для нанесения граффити. — Прим. ред.) появился нашими силами ещё года два назад в июне. Сложность в том, что есть здания по адресу Коммунистическая, 43 и 45 — оба здания выходят на улицу Коммунистическая, это памятники архитектуры. Соответственно, памятниками архитектуры владеть нельзя, их можно арендовать на долгий срок. У них вглубь наших дворов есть пристройки. Как я узнал, пристройки не считаются памятниками архитектуры», — рассказал корреспонденту НГС Игорь Каменев.

Составители жалобы просят проверить законность размещения букв и граффити

Составители жалобы просят проверить законность размещения букв и граффити

По его словам, владельцев несколько: помещение бара они арендуют у одного человека, а место, где размещены граффити, принадлежит другому.

«Когда мы делали граффити, владелец здания был в курсе и сказал, что пусть будет, пока ему не мешает. С мэрией мы не согласовывали, потому что фасаду там никаких повреждений не нанесено. По сути там аккуратно между швами закреплены несколько щитов. Там появлялись разные работы, последняя — соболя, которые долго висели. У нас напряжённые отношения с нашим соседом — Пётр Финов, владелец Woody bar, который находится напротив нас, и других заведений. И он дошёл до того, что подал жалобу на нас в УФАС: на буквы Rooks с лампочками и на граффити с соболями», — добавил Каменев.

Игорь Каменев утверждает, что об этой жалобе ему сообщил сам Финов. Пётр Финов не подтвердил информацию и свою причастность к этому.

На месте соболей планировали сделать новые граффити, но позже

На месте соболей планировали сделать новые граффити, но позже

«Мы жалоб никаких не писали. Мы против того, что их [соболей] демонтируют. Так как мы частенько спасали искусство, в том числе всякие выставки, и размещали у себя, мы готовы взять эти граффити на хранение и разместить их у себя. Как говорится, искусство не должно пропадать. Это же брендинг не Rooks, а городской, руксовский мы, наверное бы, не взяли», — прокомментировал Пётр Финов.

По словам Игоря Каменева, юристы посоветовали убрать граффити.

«Мы проконсультировались с юристами: они говорят, что лучше убрать соболей, чтобы не было проблем у нас у всех — бара, владельца здания, наших арендодателей. Поэтому мы сделали сегодня демонтаж. Но насколько на самом деле это необходимо, сложно сказать. Мы планировали заменить древесину и конструкцию, чтобы сделать новый рисунок. И несмотря ни на что, сделаем это», — заметил Каменев.

Журналист НГС отправил запросы в мэрию города и УФАС по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В июле 2018 года 2ГИС показал лучшие граффити на карте Новосибирска.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Black Oasis
4 июл 2019 в 15:44

Тот, кто пожаловался, теперь прётся от вида дырявой стены?

4 июл 2019 в 15:50

Я тоже хочу пожаловаться на рекламу Локтя, пропаганду ЕдРа и прочий бред, который портит облик нашего города. Интересно, сработает ли?

Фото пользователя
4 июл 2019 в 15:58

Кому они там мешали в подворотне? Но нет, нужна бурная деятельность/зарегулировать то, что уже создано.