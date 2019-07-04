Цветочным скульптурам с улицы Ленина найдут место на Михайловской набережной

В мэрии Новосибирска решили перенести скульптуры c Фестиваля цветов на Михайловскую набережную.

«Сейчас перевели туда скульптуры, которые основы: мост, матрёшки. Сейчас наши флористы должны их возродить. Пока не окончательно ещё нашли им там место», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Предполагается, что их расположат на верхнем променаде — они станут началом для ленд-арт-парка на набережной. Пока их поставили рядом с зелёным театром.