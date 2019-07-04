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Город

Цветочным скульптурам с улицы Ленина найдут место на Михайловской набережной

Планируется, что их поставят на верхнем променаде

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Скульптуры уже отвезли на набережную

Фото: Стас Соколов / НГС

В мэрии Новосибирска решили перенести скульптуры c Фестиваля цветов на Михайловскую набережную.

«Сейчас перевели туда скульптуры, которые основы: мост, матрёшки. Сейчас наши флористы должны их возродить. Пока не окончательно ещё нашли им там место», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Предполагается, что их расположат на верхнем променаде — они станут началом для ленд-арт-парка на набережной. Пока их поставили рядом с зелёным театром.

Сейчас матрёшкам ищут&nbsp;новое место

Сейчас матрёшкам ищут новое место

Скульптуры с фестиваля станут началом ленд-арт-парка на набережной

Скульптуры с фестиваля станут началом ленд-арт-парка на набережной

Фестиваль цветов проходил перед Днём города и во время него на участке улицы Ленина от площади до Советской

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фестиваль цветовулица ЛенинаМихайловская набережная

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КОММЕНТАРИИ (14)

хамелион
4 июл 2019 в 12:25

У нас что кроме Набережной мест нету что ли? Первомайский сквер, Центральный парк, Сосновый бор...да много чего.

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4 июл 2019 в 12:44

И чего бы сразу такие мероприятия там не проводить. И людям неудобств не создавать в центре , и на транспорте и прочем экономия и на набережной фишки (их там сейчас не хватает), типа "ну набержная и набережная, чистенько, норм."

Чыр
4 июл 2019 в 12:43

Што токое верхний променад?