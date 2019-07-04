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Политика
Выборы мэра Новосибирска – 2019

В мэры Новосибирска выдвинулся подполковник запаса, которого судили за драку с прокурором

Теперь претендовать на должность мэра будет 58-летний Александр Трушакин

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Александр Трушакин стал пятым выдвиженцем на пост мэра Новосибирска

Фото: Татьяна Фатеева, канал kurersreda / youtube.com

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент. Документы в избирком подал заместитель директора бердского казённого учреждения Александр Трушакин. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

Информация о выдвижении Трушакина появилась на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты Бердска» стал пятым претендентом на должность. Он выдвинулся от регионального отделения «Партии Великое Отечество».

Александру Трушакину 58 лет. Он родился в городе Белогорске Амурской области. Нынешним адресом регистрации числится Искитимский район Новосибирской области, деревня Ургун. Трушакин окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. Бывший глава Гусельниковского сельсовета, а затем сельский депутат. В системе Контур.Фокус указано, что сейчас Трушакин возглавляет Новосибирскую региональную общественную организацию «Союз ветеранов». 

Трушакин ранее выдвигался и на другие выборные должности. Например, баллотировался в Госдуму в середине 2010-х годов — в «Искитимской газете» выходила его автобиография. В ней мужчина сообщал, что он «подполковник, воевал, был в Чернобыле».

В графе «Судимости» у Александра Трушакина указано, что у него была судимость по ч. 1 чт. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». — Прим. Ред), снята 12.08.2017. Издание «Курьер.Среда.Бердск» уточняет, что работавший в 2013 году главой сельсовета Трушакин подрался с помощником прокурора, который пришёл к нему в кабинет с плановой проверкой. Областной суд подтвердил приговор Искитимского суда по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия над представителем власти» — 3 года лишения свободы условно. Судимость снята в 2017 году. 

На момент публикации корреспонденту НГС связаться с Александром Трушакиным не удалось. 

Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысяч подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз».

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КОММЕНТАРИИ (48)

Типа патриот как все
4 июл 2019 в 12:53

Может хватит из выборов помойку делать ? население свое хоть уважайте не много ... мало того что второго тура не будет , так технических кандидатов как пчел в улье . Бюллетени будут на 20 страницах наверно ? при чем сейчас угадаю ...Локоть на первой , Бойко на последней строчке , а в середине полковники , политики от разных технических партий , всякие Халявченки и прочие прочие прочие .

4 июл 2019 в 12:51

по нынешним временам судимость по 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) сойдет за достоинство.

С той стороны
4 июл 2019 в 12:47

Да кто угодно , только не ЯДРО , можно, и за КПРФ проголосовать посмотреть кто выдвиженец будет у них .