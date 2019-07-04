В мэры Новосибирска выдвинулся подполковник запаса, которого судили за драку с прокурором

Информация о выдвижении Трушакина появилась на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Заместитель директора муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты Бердска» стал пятым претендентом на должность. Он выдвинулся от регионального отделения «Партии Великое Отечество».

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент. Документы в избирком подал заместитель директора бердского казённого учреждения Александр Трушакин. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

Александру Трушакину 58 лет. Он родился в городе Белогорске Амурской области. Нынешним адресом регистрации числится Искитимский район Новосибирской области, деревня Ургун. Трушакин окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. Бывший глава Гусельниковского сельсовета, а затем сельский депутат. В системе Контур.Фокус указано, что сейчас Трушакин возглавляет Новосибирскую региональную общественную организацию «Союз ветеранов».

Трушакин ранее выдвигался и на другие выборные должности. Например, баллотировался в Госдуму в середине 2010-х годов — в «Искитимской газете» выходила его автобиография. В ней мужчина сообщал, что он «подполковник, воевал, был в Чернобыле».

В графе «Судимости» у Александра Трушакина указано, что у него была судимость по ч. 1 чт. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». — Прим. Ред), снята 12.08.2017. Издание «Курьер.Среда.Бердск» уточняет, что работавший в 2013 году главой сельсовета Трушакин подрался с помощником прокурора, который пришёл к нему в кабинет с плановой проверкой. Областной суд подтвердил приговор Искитимского суда по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия над представителем власти» — 3 года лишения свободы условно. Судимость снята в 2017 году.