Новосибирец попросил депутата спасти старинную башню — он отказался и назвал её халабудой

Новосибирские общественники добиваются включения насосной станции на берегу Оби в список памятников архитектуры. Башня на улице 2-й Лодочной в Заельцовском районе была построена в 1915 году. Фотографиями здания поделился на своей странице в Facebook координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. «Я упомянул Тыртышного (Антон Тыртышный, депутат горсовета Новосибирска. — Прим. ред.), так как я его лично знаю, вполне хороший адекватный депутат. Попросил: "Отправьте запрос". Депутатский запрос они (Госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. — Прим. ред.) не смогут проигнорировать. И он такое выдал», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.

Депутат усомнился в необходимости включения здания в список памятников, назвав его «халабудой». «Кто разбирался, что это за объект? <…> Я точно знаю одно, как я собственно написал в своём посте [в Facebook], что я считаю, что вся эта территория частного сектора, нахаловки там так называемые — всё, что вдоль реки, требует комплексной реконструкции, и есть градостроительная документация, принятая мэрией <…>, где предполагается комплексная реконструкция всей этой территории, замена индивидуального жилищного строительства на многоэтажную застройку, строительство набережной и так далее», — объяснил свою позицию корреспонденту НГС депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный.

Внесение насосной станции в список памятников может нарушить эти планы — стройку запретят.

«Будет зона охраны объекта культурного наследия. И в данном случае я действую в интересах своих избирателей. <…> Они не заинтересованы в том, чтобы были какие-то препятствия в расселении частного сектора, потому что люди там живут десятилетиями и надеются, что придёт какой-то застройщик и выкупит их участок и предоставит им квартиры», — отметил депутат.



Насосная станция построена в 1915 году вместе с комплексом городской хладобойни Фото: Константин Голодяев

Депутат Антон Тыртышный называет ситуацию в этой части Заельцовского района сложной: из-за узких дорог невозможно вывозить мусор и снег. Жители сжигают отходы в печках, поэтому, по его мнению, в городе зимой образуется смог.

«Пока люди не получат нормальное благоустроенное жилье вместо жилья образца XVIII века с туалетом во дворе — ничего не будет у нас. <…> Я просто высказал свою позицию, но я же не принимаю решения <…> Она выглядит как халабуда. Я виноват что ли? <…> Халабуда с какой-то железякой, на виселицу похожа. Выглядит всё это очень непрезентабельно <…> Я думаю, это не впечатляет никого, кроме людей, которые по долгу службы являются охранниками подобного рода объектов», — добавил депутат.

Она выглядит как халабуда. Я виноват что ли? Халабуда с какой-то железякой, на виселицу похожа. Антон Тыртышный, депутат Совета депутатов Новосибирска

По словам краеведа и сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева, здание впечатляет не только историков. «Я пару раз привозил к ней туристов иностранных, которые интересовались архитектурой нашего города. Они были в восторге, что у нас существует такое здание, которое, как из сказки, и активно его фотографировали. Построена она в 1915 году вместе с комплексом городской хладобойни <…> архитектором Раммоном. Это хладобойня строилась фактически в военных целях для того, чтобы обеспечивать фронт мясом. Даже предполагалось, что там будет построен консервный завод, но его не успели сделать. Она даже, можно сказать, несёт такой стратегическую военную память», — объяснил Константин Голодяев.