4 июля четверг
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 63.50
eur 71.60
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 63.50
eur 71.60

Все новости

Все новости
Город

Новосибирец попросил депутата спасти старинную башню — он отказался и назвал её халабудой

Депутат горсовета не увидел ценности в насосной станции начала XX века

Поделиться

5 618
56 Обсудить

Насосная станция стоит недалеко от берега Оби в глубине частного сектора

Фото: Михаил Рязанцев

Новосибирские общественники добиваются включения насосной станции на берегу Оби в список памятников архитектуры. Башня на улице 2-й Лодочной в Заельцовском районе была построена в 1915 году. 

Фотографиями здания поделился на своей странице в Facebook координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

«Я упомянул Тыртышного (Антон Тыртышный, депутат горсовета Новосибирска. — Прим. ред.), так как я его лично знаю, вполне хороший адекватный депутат. Попросил: "Отправьте запрос". Депутатский запрос они (Госинспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. — Прим. ред.) не смогут проигнорировать. И он такое выдал», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.

Депутат усомнился в необходимости включения здания в список памятников, назвав его «халабудой». 

«Кто разбирался, что это за объект? <…> Я точно знаю одно, как я собственно написал в своём посте [в Facebook], что я считаю, что вся эта территория частного сектора, нахаловки там так называемые — всё, что вдоль реки, требует комплексной реконструкции, и есть градостроительная документация, принятая мэрией <…>, где предполагается комплексная реконструкция всей этой территории, замена индивидуального жилищного строительства на многоэтажную застройку, строительство набережной и так далее», — объяснил свою позицию корреспонденту НГС депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный.

Внесение насосной станции в список памятников может нарушить эти планы — стройку запретят.

«Будет зона охраны объекта культурного наследия. И в данном случае я действую в интересах своих избирателей. <…> Они не заинтересованы в том, чтобы были какие-то препятствия в расселении частного сектора, потому что люди там живут десятилетиями и надеются, что придёт какой-то застройщик и выкупит их участок и предоставит им квартиры», — отметил депутат.

Насосная станция построена в 1915 году вместе с комплексом городской хладобойни

Насосная станция построена в 1915 году вместе с комплексом городской хладобойни

Депутат Антон Тыртышный называет ситуацию в этой части Заельцовского района сложной: из-за узких дорог невозможно вывозить мусор и снег. Жители сжигают отходы в печках, поэтому, по его мнению, в городе зимой образуется смог. 

«Пока люди не получат нормальное благоустроенное жилье вместо жилья образца XVIII века с туалетом во дворе — ничего не будет у нас. <…> Я просто высказал свою позицию, но я же не принимаю решения <…> Она выглядит как халабуда. Я виноват что ли? <…> Халабуда с какой-то железякой, на виселицу похожа. Выглядит всё это очень непрезентабельно <…> Я думаю, это не впечатляет никого, кроме людей, которые по долгу службы являются охранниками подобного рода объектов», — добавил депутат.

Она выглядит как халабуда. Я виноват что ли? Халабуда с какой-то железякой, на виселицу похожа. 

Антон Тыртышный, депутат Совета депутатов Новосибирска

По словам краеведа и сотрудника музея Новосибирска Константина Голодяева, здание впечатляет не только историков.

«Я пару раз привозил к ней туристов иностранных, которые интересовались архитектурой нашего города. Они были в восторге, что у нас существует такое здание, которое, как из сказки, и активно его фотографировали. Построена она в 1915 году вместе с комплексом городской хладобойни <…> архитектором Раммоном. Это хладобойня строилась фактически в военных целях для того, чтобы обеспечивать фронт мясом. Даже предполагалось, что там будет построен консервный завод, но его не успели сделать. Она даже, можно сказать, несёт такой стратегическую военную память», — объяснил Константин Голодяев.

Краевед вносил насосную станцию в перечень потенциальных памятников, которые рекомендовал властям сохранить, но проблемы возникают из-за финансирования. На включение здания в объекты культурного наследия нужна дорогая экспертиза. Сейчас насосная станция памятником не признана. 

В Новосибирске до сих пор продолжаются споры вокруг здания кинотеатра «Металлист». В середине мая архитекторы отказались признать его памятником архитектуры. Здание начали ломать ещё в начале прошлого августа, однако после того, как на стройку приехали общественники, работу техники остановили.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

памятник архитектурыгорсовет Новосибирска

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (56)

Фото пользователя
4 июл 2019 в 14:03

Зашла в фейсбук Тыртышного. Выглядит, как халабуда.

Фото пользователя
4 июл 2019 в 14:01

"Новосибирец попросил депутата спасти старинную башню — он отказался и назвал её халабудой". Ну я не удивлен

Гость
4 июл 2019 в 14:18

Как пень торчит. Тоже не вижу особой ценности.