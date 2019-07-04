С новосибирцев начали брать комиссию при оплате отопления и горячей воды

С начала июля в платёжных сервисах и банках начали брать комиссию при платежах за горячую воду и отопление — в «Сибирской генерирующей компании» рассказали, как новосибирцам избежать этих взносов.

«Предъявляемый процент в банке — это оплата услуг банков и иных организаций, которые принимают коммунальные платежи. Это не комиссия СИБЭКО (подразделения СГК), соответственно, энергокомпания не является получателем указанных средств», — рассказали корреспонденту в пресс-службе СГК.