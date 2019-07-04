С новосибирцев начали брать комиссию при оплате отопления и горячей воды

Комиссию в пределах 1% теперь придётся платить в большинстве сервисов
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
С начала июля в платёжных сервисах и банках начали брать комиссию при платежах за горячую воду и отопление — в «Сибирской генерирующей компании» рассказали, как новосибирцам избежать этих взносов.
«Предъявляемый процент в банке — это оплата услуг банков и иных организаций, которые принимают коммунальные платежи. Это не комиссия СИБЭКО (подразделения СГК), соответственно, энергокомпания не является получателем указанных средств», — рассказали корреспонденту в пресс-службе СГК.
В СГК отметили, что по приказу Минрегиона России от 15 февраля 2011 года
Комиссия будет взиматься и через мобильное приложение компании СГК.
Без комиссии за тепло и горячую воду можно оплатить в офисе обслуживания клиентов СГК (СИБЭКО) на Фрунзе, 226/1.
Пресс-служба СГК
Также в компании уточнили, что в большинстве городов РФ банки берут комиссию за коммунальные услуги уже в течение нескольких лет.
Предупреждение о комиссия в 0,7% появилось и в личном кабинете на сайте СГК по адресу nsk-online.sibgenco.ru.
В приложении «Сбербанк-Онлайн» за платежи начали брать комиссию в размере 1%.
Также жителей предупреждают о комиссии в управляющих компаниях. Например, такое объявление повесила УК «Сибирская инициатива» по адресу Макаренко, 36.
Кроме того, с 1 июля в Новосибирске изменились тарифы на ЖКХ — цены повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора.