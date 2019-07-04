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С новосибирцев начали брать комиссию при оплате отопления и горячей воды

В СГК рассказали, как можно платить без дополнительных взносов

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Комиссию в пределах 1% теперь придётся платить в большинстве сервисов

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С начала июля в платёжных сервисах и банках начали брать комиссию при платежах за горячую воду и отопление — в «Сибирской генерирующей компании» рассказали, как новосибирцам избежать этих взносов.

«Предъявляемый процент в банке — это оплата услуг банков и иных организаций, которые принимают коммунальные платежи. Это не комиссия СИБЭКО (подразделения СГК), соответственно, энергокомпания не является получателем указанных средств», — рассказали корреспонденту в пресс-службе СГК.

В СГК отметили, что по приказу Минрегиона России от 15 февраля 2011 года № 47, СИБЭКО и СГК не имеют права компенсировать эти расходы за счёт тарифов на тепловую энергию.

Комиссия будет взиматься и через мобильное приложение компании СГК. 

Без комиссии за тепло и горячую воду можно оплатить в офисе обслуживания клиентов СГК (СИБЭКО) на Фрунзе, 226/1.

Пресс-служба СГК

Также в компании уточнили, что в большинстве городов РФ банки берут комиссию за коммунальные услуги уже в течение нескольких лет.

Предупреждение о комиссия в 0,7% появилось и в личном кабинете на сайте СГК по адресу nsk-online.sibgenco.ru.

При оплате клиентов на сайте предупреждают о комиссии

При оплате клиентов на сайте предупреждают о комиссии

В приложении «Сбербанк-Онлайн» за платежи начали брать комиссию в размере 1%.

В июне ещё комиссию за платежи по горячей воде и отоплению «Сбербанк-Онлайн» не брал

В июне ещё комиссию за платежи по горячей воде и отоплению «Сбербанк-Онлайн» не брал

Также жителей предупреждают о комиссии в управляющих компаниях. Например, такое объявление повесила УК «Сибирская инициатива» по адресу Макаренко, 36.

Кроме того, с 1 июля в Новосибирске изменились тарифы на ЖКХ — цены повысили на воду и отопление, но снизили на вывоз мусора.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (25)

4 июл 2019 в 14:54

давайте устроим им там дос атаку -придем на фрунзе всем городом?

посмотрим как запоют

Рассуждения вслух
4 июл 2019 в 15:01

Белые придут грабят,красные придут грабят,куда бедному жителю России податься.

4 июл 2019 в 15:08

Гениально, сэкономить копейки, чтобы поехать и потратить полдня и на проезд деньги.

Зашел на сайт Система город, и правда комиссия появилась в 1%

Немного конечно, но совсем оборзели. За капремонт так и дерут 15р