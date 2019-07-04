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Развлечения

Названа дата проведения авиашоу на аэродроме Мочище

На празднике ожидаются 80 самолётов и вертолётов

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На празднике шоу покажут самолёты и вертолёты

Фото: Александр Ощепков / НГС

Власти объявили дату ежегодного авиашоу на аэродроме Мочище — 28 июля в пригороде Новосибирска состоится праздник «Мы патриоты своей страны».

«В этом году он будет посвящен 105-й годовщине Противовоздушной обороны России и 90-летию Гражданской авиации Сибири», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В празднике примут участие различные авиационные компании и частные пилоты. Ожидается около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. Для музыкального сопровождения приглашен Новосибирский симфонический оркестр.

В прошлом году авиашоу в Мочище проходило 5 августа — НГС в режиме онлайн рассказывал о празднике.

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КОММЕНТАРИИ (7)

.Точняк...
4 июл 2019 в 11:14

Это наши пенсии полетят.Ура!

.Точняк...
4 июл 2019 в 11:06

Похоже тренировки уже начались...
Вот буквально несколько минут назад над моей дачей пролетел ,,кукурузник,, а буквально сейчас парочка вертолетов...
Вертолеты и раньше летали, но по одному, а сейчас парой...
Во, еще одна пара пролетела....

4 июл 2019 в 10:41

Урря! Главное событие города, самое достойно, куда можно посетить. Начну предупреждать потенциальных посетителей иногородних