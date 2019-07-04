Названа дата проведения авиашоу на аэродроме Мочище

На празднике шоу покажут самолёты и вертолёты
Фото: Александр Ощепков / НГС
Власти объявили дату ежегодного авиашоу на аэродроме Мочище — 28 июля в пригороде Новосибирска состоится праздник «Мы патриоты своей страны».
«В этом году он будет посвящен 105-й годовщине Противовоздушной обороны России и 90-летию Гражданской авиации Сибири», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В празднике примут участие различные авиационные компании и частные пилоты. Ожидается около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. Для музыкального сопровождения приглашен Новосибирский симфонический оркестр.
В прошлом году авиашоу в Мочище проходило 5 августа — НГС в режиме онлайн рассказывал о празднике.