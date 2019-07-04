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Образование

Новосибирская физматшкола получила 574 миллиона рублей и сделает питание учеников бесплатным

Родители учеников СУНЦ перестанут платить и за проживание детей в интернате

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Постановление о выделении денег Дмитрий Медведев подписал 8 мая

Фото: google.com/maps

Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета получил федеральный грант на 574,1 миллиона рублей — большую часть денег потратят на питание и проживание учеников.

Планируется, что грант поможет отказаться от родительской платы за интернатное содержание детей.

«Согласно итогам конкурса, до конца 2019 года СУНЦ НГУ получит на развитие 175,4 миллиона рублей, в 2020 году — 199,5 миллиона рублей, в 2021 году — 199,2 миллиона рублей. <…> Постановление Правительства РФ № 575 <…> было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 8 мая 2019 года», — сообщили сегодня в СУНЦ НГУ.

Всего на конкурс по предоставлению грантов для развития сети специализированных учебных научных центров было подано 17 заявок. Помимо СУНЦ НГУ гранты получат учебные центры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Общая сумма финансирования составит 2,29 миллиарда рублей.

В физматшколе корреспонденту НГС уточнили, что родители перестанут платить за интернатное содержание учеников с нового учебного года. Это коснётся всех школьников, обучающихся в СУНЦ НГУ. Все расходы на проживание и питание детей в течение 3 лет будут компенсироваться из федерального бюджета.

В начале лета президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выдаче грантов для поддержки творческих коллективов по всей стране — среди тех, кто получил деньги, есть журналист из Москвы, который должен снять фильм про Академгородок и Новосибирск.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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4 июл 2019 в 10:34

Не понял, в ФМШ можно теперь бесплатно учиться или это профессора джипы купят и всё?

знаток
4 июл 2019 в 10:33

копейки, сомневаюсь, что до учеников хоть что-то дойдет...

Фото пользователя
4 июл 2019 в 10:42

Разве могут учащиеся съесть брюквы на 574 миллиона??