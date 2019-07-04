Новосибирская физматшкола получила 574 миллиона рублей и сделает питание учеников бесплатным

«Согласно итогам конкурса, до конца 2019 года СУНЦ НГУ получит на развитие 175,4 миллиона рублей, в 2020 году — 199,5 миллиона рублей, в 2021 году — 199,2 миллиона рублей. <…> Постановление Правительства РФ № 575 <…> было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 8 мая 2019 года», — сообщили сегодня в СУНЦ НГУ.

Всего на конкурс по предоставлению грантов для развития сети специализированных учебных научных центров было подано 17 заявок. Помимо СУНЦ НГУ гранты получат учебные центры в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Общая сумма финансирования составит 2,29 миллиарда рублей.

В физматшколе корреспонденту НГС уточнили, что родители перестанут платить за интернатное содержание учеников с нового учебного года. Это коснётся всех школьников, обучающихся в СУНЦ НГУ. Все расходы на проживание и питание детей в течение 3 лет будут компенсироваться из федерального бюджета.

В начале лета президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выдаче грантов для поддержки творческих коллективов по всей стране — среди тех, кто получил деньги, есть журналист из Москвы, который должен снять фильм про Академгородок и Новосибирск.

