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Дороги и транспорт

Три машины столкнулись на проспекте Дзержинского и перекрыли трамвайные пути

Из-за ДТП трамваи изменили маршрут

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Столкнувшиеся машины перекрыли трамвайные пути на перекрёстке проспекта Дзержинского и Волочаевской

Фото: предоставлено Владиславом Савченковым

Утром 4 июля на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Mark II, ВАЗ, а также грузовик Isuzu El — машины перегородили трамвайные пути.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сейчас на перекрестке движение машин значительно затруднено. Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч. Серьезная пробка собралась на улице Волочаевской при движении в сторону проспекта Дзержинского. 

Как рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской филиала № 5 «Правобережный трамвайный», движение трамваев не остановлено, но сейчас они курсируют по измененному маршруту. Согласно справочнику 2GIS, через этот перекрёсток проезжают трамваи № 11 и № 14. 

«Едут до Золотой горки», — коротко сообщили в диспетчерской.

После публикации в Госавтоинспеции сообщили, что в аварии пострадал пятилетний ребенок.

«Мальчик пяти лет доставлен с переломами позвоночника в больницу. Нам известно, что ребенок перевозился с нарушением правил перевозки: без автокресла», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В начале марта у кондуктора трамвая случился эпилептический приступ — её спас пассажир. 

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КОММЕНТАРИИ (6)

Ржу
4 июл 2019 в 10:11

Первые два коммента от безлошадных, нищих бездельников. Ну а что взять от тролля, который получает два рубля за пост? Сколько лет и по сколько постов им нужно писать, чтобы хотя бы накопить на какой нибудь запорожец лохматых годов?

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4 июл 2019 в 09:56

Тазик и 2 пруля, один хлам бьётся.

Фото пользователя
4 июл 2019 в 10:03

Бездельники криворукие и кривоногие...