Три машины столкнулись на проспекте Дзержинского и перекрыли трамвайные пути

Утром 4 июля на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Mark II, ВАЗ, а также грузовик Isuzu El — машины перегородили трамвайные пути.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сейчас на перекрестке движение машин значительно затруднено. Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч. Серьезная пробка собралась на улице Волочаевской при движении в сторону проспекта Дзержинского.