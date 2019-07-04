Три машины столкнулись на проспекте Дзержинского и перекрыли трамвайные пути

Столкнувшиеся машины перекрыли трамвайные пути на перекрёстке проспекта Дзержинского и Волочаевской
Фото: предоставлено Владиславом Савченковым
Утром 4 июля на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Mark II, ВАЗ, а также грузовик Isuzu El — машины перегородили трамвайные пути.
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сейчас на перекрестке движение машин значительно затруднено. Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч. Серьезная пробка собралась на улице Волочаевской при движении в сторону проспекта Дзержинского.
Как рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской филиала
«Едут до Золотой горки», — коротко сообщили в диспетчерской.
После публикации в Госавтоинспеции сообщили, что в аварии пострадал пятилетний ребенок.
«Мальчик пяти лет доставлен с переломами позвоночника в больницу. Нам известно, что ребенок перевозился с нарушением правил перевозки: без автокресла», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В начале марта у кондуктора трамвая случился эпилептический приступ — её спас пассажир.