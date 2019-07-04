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Следователи возбудили уголовное дело из-за падения аквариума на девочку в частном детском саду

Под следствием оказалась 35-летняя предприниматель

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Инцидент произошёл в конце мая в частном детском саду «Смешарики»

Фото: читатель НГС 

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после падения аквариума на полуторагодовалую девочку в частном детском саду. 

Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летней владелицы детского сада, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

«По данным следствия, 29 мая 2019 года в вечернее время полуторагодовалая девочка находилась без присмотра взрослых в игровой комнате детского центра-сада "Смешарики" в Октябрьском районе города Новосибирска, где на неё с тумбы упал аквариум, вследствие чего ей был причинён вред здоровью, — напомнили в следственном управлении. — Следствием установлено, что аквариум в детском центре-саде находился в нарушение санитарно-эпидемиологических требований».

В СК уточнили, что индивидуальный предприниматель попала под уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

О падении аквариума на девочку родителям сообщила воспитательница. Ребёнок получил многочисленные ссадины и порезы, а также перелом носа.

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частный детский садвозбудили уголовное делопострадал ребёнок

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КОММЕНТАРИИ (4)

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4 июл 2019 в 09:10

мало вам пациентского геноцида медработников? решили еще и детсады загнобить? ну что же - хорошей вам дороги.... вопрос только - что в конце этой дороги.

4 июл 2019 в 09:25

Двоякие чувства. И владелицу садика жалко - под уголовную статью подвели, как преступницу какую нибудь, как буд-то она там в садике детей истязала. И ребенка жалко, а если бы в глаза осколки полетели и зрения лишили, так вообще за самосуд на месте был бы...

мамасита
4 июл 2019 в 09:29

В следственных комитетах по всей стране и в полиции пытают людей пачками. Не хочет следственный комитет этими делами занятья? А то с детсадовскими воспитателями легко сражаться, ага.