Следователи возбудили уголовное дело из-за падения аквариума на девочку в частном детском саду

«По данным следствия, 29 мая 2019 года в вечернее время полуторагодовалая девочка находилась без присмотра взрослых в игровой комнате детского центра-сада "Смешарики" в Октябрьском районе города Новосибирска, где на неё с тумбы упал аквариум, вследствие чего ей был причинён вред здоровью, — напомнили в следственном управлении. — Следствием установлено, что аквариум в детском центре-саде находился в нарушение санитарно-эпидемиологических требований».

Уголовное дело возбуждено в отношении 35-летней владелицы детского сада, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после падения аквариума на полуторагодовалую девочку в частном детском саду.

В СК уточнили, что индивидуальный предприниматель попала под уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

О падении аквариума на девочку родителям сообщила воспитательница. Ребёнок получил многочисленные ссадины и порезы, а также перелом носа.

