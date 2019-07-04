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Сибирячка в розовой майке ушла с дачи и пропала: её ищут уже двое суток

К поискам подключились волонтёры

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Алёна Титова пропала 2 июля в Колыванском районе

Фото: lizaalert.org, Алёна Истомина / НГС

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 38-летней Алёны Титовой, которая пропала два дня назад.

Согласно ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт», 2 июля Алёна Титова (Жукова) ушла с дачи в посёлке Рыбачий Колыванского района и не вернулась.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей длинные каштановые волосы, серо-голубые глаза. Её рост — 168 сантиметров. Также известно, что у девушки есть татуировки и пирсинг над верхней губой. В день исчезновения Алёна Титова была одета в розовую майку и светлые шорты, на ногах были синие шлёпанцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8–800–700–54–52.

Дополнение: Как рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, Алёна Титова была на даче вместе со своими родными и ушла оттуда вечером в неизвестном направлении. Дома в Новосибирске пропавшая тоже не появилась. О её местонахождении не знают ни друзья, ни знакомые, ни родные, с которыми сейчас работает полиция. 

С просьбой включиться в поиски к волонтёрам обратились полицейские Колыванского района.

«По собранной нами информации пока не представляется возможным определить направление поиска, поэтому было принято решение сделать информационный пост, разместить ориентировку в сети интернет, проработать свидетельства возможные для того, чтобы определить, где, возможно, искать её», — пояснила Алеся Яблонских.

В прошлом месяце новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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КОММЕНТАРИИ (30)

ссс
4 июл 2019 в 08:32

Народ, вы уж пишите нормально, а то у вас 38 лет - девушка? Или вы ориентировались на губы "уточкой"?
Искренне надеюсь, что все обойдется.

Babrak
4 июл 2019 в 08:34

Пирсинг в 38 лет? Возможно и вправду девушка.

Холмс
4 июл 2019 в 08:23

Слишком мало информации. Ушла с дачи...Ушла в смысле с кем то поссорилась или ушла чтобы уехать домой? В любом случае желаю чтобы нашлась здоровой и невредимой. И как можно скорее.