В суд привезли Анатолия Радченко, обвиняемого по громкому делу банды «Труновских»

«По версии следствия, Радченко по прозвищу Челентано в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. После задержания лидера преступного сообщества <...> Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске», — сообщали ранее в Следственном комитете России.

В Новосибирском областном суде завершается громкий процесс по уголовному делу Анатолия Радченко. Его называют предполагаемым руководителем банды киллеров, которая входила в состав криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова.

В 2014 году Анатолия Радченко задержали в Австрии, а спустя полтора года экстрадировали в Россию.

Следователи посчитали, что Анатолий Радченко причастен к четырём убийствам, трём покушениям на убийства и незаконному обороту оружия, в которых криминальная группировка была замешана в 2001–2009 годах.

«Также Радченко причастен к вымогательству в период с 1991 по 1998 годы у предпринимателя в целях получения имущества в крупном размере, хищению путём обмана доли в уставном капитале ООО "Центр-Систем", покушению на хищение путём обмана доли в уставном капитале ООО "Бархат". Все эти преступления также совершены организованной группой», — сообщали в Следственном комитете в августе 2017 года перед тем, как дело Анатолия Радченко начал рассматривать суд.

Судебный процесс продолжался почти два года. Сегодня судья читает подсудимому приговор.

Сам Анатолий Радченко свою вину не признал.

«Он считает, что его оговорили, а дело сфабриковано», — пояснил корреспонденту НГС накануне вынесения приговора адвокат подсудимого Владимир Волого.