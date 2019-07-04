4 июля четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.50
eur 71.60
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 63.50
eur 71.60

Все новости

Все новости
Криминал
Онлайн-трансляция

В суд привезли Анатолия Радченко, обвиняемого по громкому делу банды «Труновских»

Подсудимому грозит длительный срок

Поделиться

2 333
7 Обсудить

Оглашение приговора уже началось

Фото: Дмитрий Здорников / НГС

В Новосибирском областном суде завершается громкий процесс по уголовному делу Анатолия Радченко. Его называют предполагаемым руководителем банды киллеров, которая входила в состав криминального сообщества бизнесмена Александра Трунова.

«По версии следствия, Радченко по прозвищу Челентано в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. После задержания лидера преступного сообщества <...> Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске», — сообщали ранее в Следственном комитете России.

В 2014 году Анатолия Радченко задержали в Австрии, а спустя полтора года экстрадировали в Россию

Следователи посчитали, что Анатолий Радченко причастен к четырём убийствам, трём покушениям на убийства и незаконному обороту оружия, в которых криминальная группировка была замешана в 2001–2009 годах.

«Также Радченко причастен к вымогательству в период с 1991 по 1998 годы у предпринимателя в целях получения имущества в крупном размере, хищению путём обмана доли в уставном капитале ООО "Центр-Систем", покушению на хищение путём обмана доли в уставном капитале ООО "Бархат". Все эти преступления также совершены организованной группой», — сообщали в Следственном комитете в августе 2017 года перед тем, как дело Анатолия Радченко начал рассматривать суд.

Судебный процесс продолжался почти два года. Сегодня судья читает подсудимому приговор. 

Сам Анатолий Радченко свою вину не признал. 

«Он считает, что его оговорили, а дело сфабриковано», — пояснил корреспонденту НГС накануне вынесения приговора адвокат подсудимого Владимир Волого.

Корреспонденты НГС следят за происходящим в суде в режиме онлайн.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

судприговор

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (7)

People
4 июл 2019 в 10:54

Пацаны к успеху шли. Жаль, что всё так кончилось. Жаль что многих не вернуть.

789456
4 июл 2019 в 11:06

Дела давно минувших дней.

Александр
4 июл 2019 в 11:25

Пожизненное!!!